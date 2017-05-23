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Как в Беларуси за один день превращают стадион в картофельное поле

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  • 23.05.2017, 10:24

Спортивные функционеры решили переквалифицироваться в аграриев?

Футболу – не быть.

Десятелетиями скромно ютившийся на окраине города Крупки Городской стадион всего за один день сравняли с землей. Произошло это в середине мая. Арена долгое время служила пристанищем для местного ФК Крупки-ДРСУ-164, выступавшего на чемпионате Минской области – четвертый по силе дивизион страны. По понятным причинам команда решила в этом сезоне в соревнованиях участия не принимать, пишет «Трибуна».

Весь движ на стадионе начался 13 мая. 

Приехал трактор, начал рыхлить футбольную поляну и к вечеру газон был вспахан.

Вероятно всего, в Крупках решили реконструировать стадион, правда, каких-то конкретных новостей от руководства города пока нет. Главное, чтобы не взялись за старое и не начали удобрять и по привычке сажать картошку.


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