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Сразу после выставки вооружений Лукашенко уволил замминистра вооружения

  • 23.05.2017, 10:46
Сергей Симоненко
Фото: mil.by

Диктатор назначил нового заместителя министра обороны Беларуси.

Начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщает пресс-служба белорусского правителя.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

В пресс-службе также сообщили, что Лукашенко в понедельник своим указом назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения – первым заместителем начальника вооружения ВС Беларуси.


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