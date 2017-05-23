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Любящая «мыть» посуду собака стала звездой Сети

  • 23.05.2017, 10:54

Бордер-колли по кличке Лава, которая живет в Канаде, явно не совсем понимает принцип работы посудомоечной машины.

Животное считает, что этому агрегату требуется помощь, пишет 120.su.

Как только озорное животное видит загруженные в машину тарелки, оно немедленно начинает жадно их вылизывать, ведь на них порой остаются частички чего-нибудь очень вкусненького.

Сара Кроу, хозяйка Лавы, рассказала, что ее питомица вообще обожает вылизывать посуду, но особенно ей нравится заниматься тарелками, поставленными в посудомоечную машину.


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