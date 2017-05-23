Цены на мировом рынке калия проседают седьмой квартал подряд 23.05.2017, 11:04

Калийные удобрения продолжают обесцениваться.

Цены на калийные удобрения на мировом рынке снижаются седьмой квартал подряд. Только за последний год они упали на четверть, говорится в отчете Нацбанка.

В первом квартале 2017 года снижение цен составило 0,3% относительно предыдущего квартала и 25,7% относительно соответствующего квартала предыдущего года, пишет ej.by.

На калийном рынке продолжает наблюдаться избыточное предложение, сохранение которого ожидается в будущем на фоне планируемого расширения производственных мощностей в странах - основных экспортерах калийных удобрений.

Цена на экспортируемые Республикой Беларусь калийные удобрения в первом квартале 2017 года значительно не изменились по сравнению с предыдущим кварталом: рост составил 0,4%.