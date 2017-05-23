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В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса

  • 23.05.2017, 11:12
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Это было сделано в ответ на репрессии против участников народных протестов.

Группа протестующих сожгла родной дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Здание находилось в Сабанете, штате Баринас. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев (перевод – РБК).

Издание обратило внимание на сообщение очевидца в Twitter.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.

Не менее 42 человек пострадали 19 апреля в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе, более 400 человек были задержаны на всей территории страны.

Ранее, по данным El Nacional, в столице Венесуэлы Каракасе во время массовых протестов автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате происшествия, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, ранения получили по меньшей мере пять человек.


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