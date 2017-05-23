Болельщики «Ростова» признали Тимофея Калачева лучшим игроком сезона
- 23.05.2017, 11:17
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Ранее белорус был признан лучшим ассистентом РПЛ.
Белорусский хавбек «Ростова» Тимофей Калачев признан лучшим игроком команды в сезоне-2016/17 по версии клубных болельщиков. Об этом сообщает твиттер «желто-синих». Напомним, что полузащитник стал лучшим ассистентом чемпионата России в сезоне-2016/17. Калачев в 25 матчах отдал 10 голевых передач, пишет pressball.by .
Тимофей Калачёв -лучший игрок сезона, по версии наших болельщиков! pic.twitter.com/kYL30Eh0gK— Football Club Rostov (@rostovfc) 22 мая 2017 г.