закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Болельщики «Ростова» признали Тимофея Калачева лучшим игроком сезона

  • 23.05.2017, 11:17
  • 7,017
Тимофей Калачев

Ранее белорус был признан лучшим ассистентом РПЛ.

Белорусский хавбек «Ростова» Тимофей Калачев признан лучшим игроком команды в сезоне-2016/17 по версии клубных болельщиков. Об этом сообщает твиттер «желто-синих». Напомним, что полузащитник стал лучшим ассистентом чемпионата России в сезоне-2016/17. Калачев в 25 матчах отдал 10 голевых передач, пишет pressball.by .


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля