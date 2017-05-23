Страшная глупость Путина 5 Леонид Радзиховский

23.05.2017, 11:19

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Леонид Радзиховский

Расчет российского главного командования на развал Евросоюза с треском провалился.

Россия наделала глупостей. Она невероятно открыто, односторонне и тупо поддерживала Марин Ле Пен на прошедших президентских выборах во Франции. Это была страшная глупость, поскольку все знали, что она проиграет, и шансов у нее никаких. Поддерживать Ле Пен можно было: она давно связана с Москвой, неудобно отказать в поддержке. Но зачем было наезжать на Макрона, вести кибервойну против него, непонятно. Тем не менее глупостей наделано достаточно. И Путин будет пытаться это заглаживать. Потому что отношения с Францией для России важны, хотя бы символические.

Стратегический расчет российского главного командования на развал Евросоюза с треском провалился, что было очевидно давно. Тем не менее они гнули свое. Таким образом, отношения максимальным образом испортили. Теперь Путину надо их налаживать. Поскольку в этой ситуации кругом виноват он, а не Макрон, то он и должен делать первый шаг.

Это чисто символическое действо — символически испортили отношения и символически будут пытаться налаживать. Но образ демонизированной России и демонизированный образ Путина исправить невозможно. До тех пор, пока Путин будет президентом, Россия будет оставаться в образе опасной империи зла, угрожающей миру. Такой образ России сложился не вчера, и никакие визиты это не исправят.

Но политикам же нужно что-то делать, вот они и делают. Поэтому встреча никак не повлияет на отмену санкций и не принесет никаких изменений в нормандский формат. Российская пропаганда будет использовать факт визита, чтобы показать, что никакой изоляции нет.

Леонид Радзиховский, obozrevatel.com