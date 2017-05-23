Европейские лидеры выступили в поддержку Великобритании 23.05.2017, 11:43

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Фото: Dave Thompson/Getty Images

Ведущие европейские политики осудили теракт на стадионе в Манчестере.

Европейские лидеры выступили с осуждением теракта в Манчестере и словами поддержки в адрес Великобритании, сообщает ria.ru.

«Германия привержена сотрудничеству с Великобританией в борьбе с терроризмом», - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя теракт в Манчестере. Она выразила соболезнования родственникам и близким погибших. Меркель назвала теракт в Манчестере «человеконенавистническим поступком». «Невероятно, что кто-то использовал такое радостное событие, как концерт поп-музыки, чтобы убить так много людей или причинить им тяжелые ранения. Британцы могут быть уверены в том, что Германия стоит с ними плечом к плечу», - говорится в официальном сообщении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил солидарность с народом Великобритании. «Италия присоединяется к британскому народу и правительству. Наши мысли о жертвах атаки в Манчестере и об их семьях», — сообщил он в Twitter.

Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell'attacco di #Manchester e alle loro famiglie — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 23 мая 2017 г.

Премьер Польши Беата Шидло назвала взрыв в Манчестере «зверским актом насилия». «Манчестер оплакивает жертв. Разделяем боль. Терроризм снова коснулся невинных. Зверский акт насилия, с которым не может быть согласия», — написала Шидло в Twitter.

Manchester opłakuje ofiary. Łączymy się w bólu. Terroryzm znowu dosięgnął niewinnych. Bestialski akt przemocy na który nie może być zgody. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 23 мая 2017 г.

«Мы выражаем сочувствие близким жертв, а также британским властям», — в свою очередь, написал в Twitter польский президент Анджей Дуда. Он также добавил, что посольство страны в Британии находится в контакте с местными властями, чтобы выяснить, есть ли среди жертв граждане Польши.

Nasze myśli i modlitwy są dziś przy młodych Ludziach - Ofiarach zamachu terrorystycznego w Manchesterze. Łączymy się z Ich Bliskimi... — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 23 мая 2017 г.

Норвежский премьер Эрна Сульберг, в свою очередь, назвала нападение на концертный комплекс «жестоким». «Жестокое и бессмысленное нападение в Манчестере. Мои самые теплые мысли с жертвами и их семьями», — написала она в соцсети Twitter.

Terrible and meaningless attack in #Manchester. My thoughts are with the victims and their families #PrayforManchester — Erna Solberg (@erna_solberg) 23 мая 2017 г.

Соболезнования и солидарность с британским народом выразил и премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен. «Я потрясен подлым нападением против Манчестера. Невинные люди, многие из которых молодые, лишились жизни, когда они все были на концерте. Семьи ночью были разбиты на части и об этом просто так трагично думать», — сказал Расмуссен, слова которого цитируются в сообщении для прессы.

Премьер выразил соболезнования и поддержку британскому народу. «Мои мысли сегодня с теми, кто потерял, и со всем британским народом. Народ, который уже прошел через многое, вновь пострадал от темных сил. В этот трудный момент мы стоим вместе с британцами», — подчеркнул датский премьер.

Австрийские власти заявили, что шокированы произошедшим в британском городе. «Ужасные новости из Манчестера. Мои соболезнования жертвам, их родственникам, подругам и друзьям», — сказал президент страны Александр Ван дер Беллен в опубликованном в микроблоге в Twitter сообщении.

Entsetzliche Nachrichten aus Manchester. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern, ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden. (vdb — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 23 мая 2017 г.

Канцлер Австрии Кристиан Керн отметил, что «новости из Манчестера ужасны и шокируют». Соболезнования также выразили главы министерств внутренних и иностранных дел республики Вольфганг Соботка и Себастьян Курц. «Как бы трудно это ни звучало в такие времена, мы не должны позволять опустить нас на колени такими атаками. Наш страх был бы их победой», — отметил Соботка в своем заявлении в социальной сети Facebook.

Напомним, что около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранено. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».