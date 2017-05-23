Как Сергей Михалок стал символом украинского боевого духа 4 23.05.2017, 12:12

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Сергей Михалок

Фото: Юлия Полунина-Бут

Белорус вдохновляет украинцев даже больше, чем украинские музыканты.

Сергея Михалка – лидера сначала группы «Ляпис Трубецкой», а последние 3 года – Brutto, знают почти все, кто хоть немного интересуется музыкой больше, чем переклацывание радиостанций в машине. Хотя и эти знают. Однако здесь интересно другое – как белорус, который поет в основном на белорусском и русском, стал одним из символов украинского боевого духа, утверждает espreso.tv.

Пожалуй, никому не стоит напоминать, какая песня стала символом не только Евромайдана, но и всех первых бурно-романтических месяцев войны на Востоке. Правильно – это «Воины света». Для «упоротых», которые любят поразглагольствовать о том, что не бывает русскоязычных украинцев, отметим – песня была на русском. Но мы сейчас не о языке, а сущности.

Думаю, уже все, кто еще сомневался, поняли, что творчество Михалка эпохи раннего «Ляписа» о «Яблоньках» и «всем девченкам нравится, че бы им цветы дарили» - это был стеб. Который был настолько талантливо сыгран и отыгран, что был воспринят всерьез как раз теми категориями населения, над которыми и стебались.

Но это дела давно минувших времен. Уже лет 10, как Сергей Михалок превратился из «алкана и торчка» в «боксера и качка», хотя этим сейчас не удивишь. Гораздо более интересные метаморфозы произошли именно с его популярностью в Украине.

Да, безусловно, в последних альбомах обновленного «Ляписа» он уже выступал в роли пламенного рок-борца. Но все же – не украинского в прямом смысле слова.

И с появлением его новой группы Brutto, которая очень быстро попала под запрет в РФ, Сергей переехал в Киев. Кажется, не только физически, но и ментально. Дело не только в том, что Михалок начал петь на украинском.

Он очень четко вписался в то поле, с которым в украинской рок-музыке традиционно проблемы. То есть, в конце концов поле настоящего, без примеси инди, попсы, этно – чистого, дистиллированного рока.

Как-то так получилось, что мы, украинцы – таки достаточно сентиментальные люди. В музыке это проявляется как нигде наглядно. Именно поэтому у нас рок с серьезным выражением лица за четверть века можно насчитать на пальцах одной руки.

Мы или традиционно скатываемся в стеб а-ля «Братья Гадюкины», или в патетику. А вот так, чтобы простыми словами о простых вещах в простой и понятной каждому форме – с этим у нас тяжеловато.

И вот именно поэтому Brutto оказалось настолько в тему в Украине. Потому что эта команда – это далеко не просто «турник-рок» или примитивный панк для футбольных хулиганов, как кажется некоторым снобам. Эта команда утоляет собой жажду на нормальную рок-музыку. Протестную, мужскую, настоящую, без примеси самовлюбленности.

Однако есть и еще более глубокий пласт, который на мой авторский взгляд и тысяч слушателей неизменно обеспечивают вот уже третий год солд-ауты на концертах Brutto, объясняет успех этого коллектива. Как не крути, но они апеллируют и базируют свой творческий образ на вещах, которые реально понятны каждому.

Фото с акустического концерта Brutto в Киеве. Фотограф - Юлия Полунина-Бут

Михалок не стесняется подчеркивать, что родился в СССР и пытается брать оттуда чуть ли не единственное хорошее, что можно найти в совковой эстетике. Это – культ знания и веры в прогресс. И это находит очень широкий отклик в замученном псевдорелигиозным мракобесием украинском обществе.

Еще один примечательный фактор. В отличие от очень большого количества украинских по месту рождения музыкантов, Михалок не страдает в песнях, а призывает к бою. Призывает постигать мир вокруг своим умом, не верить никому и не бояться, даже с помощью кулаков отстаивать свое достоинство и символ веры.

Он апеллирует также и к античной эстетике спорта как высшему идеалу прочности человеческого духа и богоподобия человека, который способен на поступок и победу над собой. Все эти вещи реально новые для Украины, и все это, приумножаясь на природную харизму и артистизм Михалка, дает гремучую смесь революционного панк-тестостерона.

В условиях усталости от войны, когда с государственного уровня постоянно льется поток официозной скорби и дни траура, этот призыв к победе и силе духа находит огромное восприятие прежде всего у активной части общества. Которой позарез нужны те песни, что будут поддерживать их на тернистом пути. Brutto эти песни дает.

Количество фронтовиков и людей в солдатской форме на их концерте говорит о том, что коллектив давно уже вышел за рамки субкультуры. То, насколько популярны их песни среди женской аудитории, говорит о том, насколько все же не хватает иногда хорошего заряда маскулинности украинским музыкантам.

Ну, а то, что своим Михалка признала даже старшая аудитория, которую автор этих строк своими глазами видел на последнем акустическом (!) концерте группы в Киеве, говорит о том, что в их творчестве есть тот смысл, который необходим людям старшего возраста. Не говоря уже о том, что своим брутального артиста воспринимают по всей территории – от Донбасса до Закарпатья.

Последний гвоздь – это замечательная коллаборация коллектива с лучшим на сегодня украинским поэтом Сергеем Жаданом. Если вдруг кто из вас не слышал треков «Средние века» или «Саботаж» - то вы просто не слышали настоящей современной украинской музыки.

Поэтому возрадуемся, что война иногда приносит и хорошие плоды. Ведь то, что Сергей Михалок и Ко стали уже украинскими музыкантами, думаю, ни у кого не вызывает сомнений.