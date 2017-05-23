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Дональд Трамп назвал лузерами организаторов теракта в Манчестере

  • 23.05.2017, 12:16
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Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США выразил солидарность с гражданами Великобритании.

Президент США Дональд Трамп осудил теракт в Манчестере. «Мы выражаем абсолютную солидарность с гражданами Великобритании», - заявил он, выступая с речью в Вифлееме. Те, кто совершил этот теракт – «злодеи» и «лузеры», добавил он.

«Они злые лузеры. Я не назову их монстрами, потому что им бы понравилось это слово. Я буду называть их лузерами с этого момента», - цитирует Трампа Telegraph.

Напомним, что около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранено. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».


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