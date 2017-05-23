Синоптики: В среду будет до +23 градусов 23.05.2017, 12:18

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси ночью 24 мая пройдут кратковременные дожди.

В среду будет переменная облачность. Ночью преимущественно в южных районах страны, днем на большей части территории Гомельской, Могилевской, в отдельных районах Брестской и Витебской областей пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах по юго-востоку республики ожидаются грозы. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов, по югу - до 14 тепла, днем воздух прогреется до 17-23 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.