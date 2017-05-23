Каждое четвертое предприятие Минска работает в убыток 3 23.05.2017, 12:25

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Число убыточных организаций столицы в январе-марте 2017 года составило 23% от их общего числа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число убыточных организаций снизилось с 380 до 348, или на 8,4%. Их удельный вес - с 24,9 до 22,8%, сообщает БДГ.

Как сообщает главное статистическое управление Минска, чистая прибыль организаций составила 1 млрд 607,4 млн рублей, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Прибыль до налогообложения составила 1 млрд 860,7 млн (в 4,7 раза больше января-марта 2016 года). Прибыль от реализации выросла на 9,3% до 1 млрд 241,4 млн рублей.

Рентабельность продаж за первый квартал текущего года составила 8,6% против 8,3% в январе-марте 2016 года, рентабельность реализованной продукции — 11% против 10,6%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 14 млрд 430,6 млн рублей, или на 5,2% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за первый квартал 2017 года увеличилась на 5,8% до 11 млрд 287,2 млн рублей.