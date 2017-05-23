закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Каждое четвертое предприятие Минска работает в убыток

3
  • 23.05.2017, 12:25
  • 7,016

Число убыточных организаций столицы в январе-марте 2017 года составило 23% от их общего числа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число убыточных организаций снизилось с 380 до 348, или на 8,4%. Их удельный вес - с 24,9 до 22,8%, сообщает БДГ.

Как сообщает главное статистическое управление Минска, чистая прибыль организаций составила 1 млрд 607,4 млн рублей, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Прибыль до налогообложения составила 1 млрд 860,7 млн (в 4,7 раза больше января-марта 2016 года). Прибыль от реализации выросла на 9,3% до 1 млрд 241,4 млн рублей.

Рентабельность продаж за первый квартал текущего года составила 8,6% против 8,3% в январе-марте 2016 года, рентабельность реализованной продукции — 11% против 10,6%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 14 млрд 430,6 млн рублей, или на 5,2% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за первый квартал 2017 года увеличилась на 5,8% до 11 млрд 287,2 млн рублей.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля