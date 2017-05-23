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Илья Ивашко получил грант Фонда развития турниров «Большого Шлема»

  • 23.05.2017, 12:44
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Илья Ивашко
Фото с сайта tennis.by

Международная теннисная федерация объявила имена четырнадцати теннисистов из 12 стран мира.

Они впервые стали обладателями международного гранта Фонда развития турниров «Большого Шлема» (Grand Slam Development Fund). Новая программа Международной теннисной федерации подразумевает выделение бюджета в размере $650 000 на покрытие расходов спортсменов по участию в международных турнирах, с целью оказания им помощи в становлении профессиональными теннисистами и в будущем - новыми звездами турниров «Большого Шлема».

Среди обладателей гранта есть белорусский теннисист Илья Ивашко, сообщает tennis.by.

Также грант получат Джурабек Каримов и Сабина Шарипова из Узбекистана, Элиас Ймер и Ребекка Петерсон из Швеции, а также Кристиан Гарин (Чили), Ллойд Харрис (ЮАР), Ли Дак Хи (Южная Корея), Беатрис Аддад Майя (Бразилия), Унс Джабир (Тунис), Виктория Томова (Болгария) и Рената Сарасуа (Мексика).


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