Экс-спикер российского Совета федерации перепутал стрит-арт с артритом 7 23.05.2017, 12:35

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Лидер партии «Справедливая Россия», дважды кандидат в президенты России Сергей Миронов «блеснул» эрудицией.

Во время выступления на парламентских слушаниях о молодежной политике, прошедших в Госдуме в понедельник, 22 мая Сергей Миронов перепутал стрит-арт с артритом.

В качестве позитивного примера взаимодействия с молодежными сообществами он привел случаи, когда власти привлекали уличных художников к благоустройству.

«То, что называется артрит. То, что рисуют граффити. Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели», — сказал он, передает ren.tv.