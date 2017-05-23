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Наталья Папкова: Марш рассерженных белорусов запомню на всю жизнь

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  • 23.05.2017, 13:18
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Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Осенью протестные акции вспыхнут с новой силой.

Активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии ( Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова, в интервью сайту Сharter97.org подвела итоги протестной весны 2017.

- Вы активно принимали участие во многих акциях протеста, видели людей, которые выходили на улицы. Какими были простые участники акций протеста?

- Люди были настроены очень оптимистически и по-боевому. Участникам акций уже было мало банальной отмены налога на «тунеядство», они требовали «отмены президента». Я думаю, что когда вновь поднимут тематику декрета № 3 - люди снова выйдут на улицы и будут бороться за свои права. Люди настроены решительно и власти не в силах остановить протестных настроений.

- Акции уходящей весны запомнятся не только своим количеством, но и масштабами, стало ли для вас неожиданностью, что за Минском протестную эстафету подхватил ваш родной Брест?

- Для меня это не было сюрпризом. Ведь в регионах ситуация еще плачевнее, чем в столице.

Белорусы вышли на улицы своих городов, несмотря на репрессии, запугивание властей и просто опровергли сложившийся миф о «памяркоунам» белорусе.

- Чем лично для вас запомнятся эти протесты? Назовите три самых ярких момента, которые вам запомнятся навсегда?

- Cамое яркое событие – акция 17 февраля, Марш рассерженных белорусов, когда я поборола страх и решилась выйти на импровизированную трибуну, чтобы выступить перед людьми. Это было просто незабываемо. Также я запомню, как меня из ИВС города Бреста встречал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Тогда он предложил мне возглавить брестское отделение белорусской социал-демократической партии ( Народная Грамада). Это было очень приятно и это я запомню на всю жизнь. Я не забуду поддержку и солидарность белорусов, которые приходили на акции, предлагали свою помощь, предлагали спрятаться у них перед предстоящими акциями, ведь с активистами боролись с помощью превентивных задержаний. Эти моменты я запомню на всю жизнь. Анализируя все эти события, подведу итог: осенью протестные акции вспыхнут с новой силой.


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