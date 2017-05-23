Верховная Рада утвердила квоту в 75% украинского языка на ТВ 7 23.05.2017, 13:35

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Новый закон поддержали депутаты почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».

Верховная Рада Украины окончательно одобрила проект закона о языковых квотах на телевидении, сообщает ВВС.

Документ поддержали 269 депутатов - представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».

Проект предусматривает, что для общенациональных и региональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75%.

Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 60%. В первоначальной редакции было 50%.

Процент будет считаться за неделю - почасово: с 7:00 до 18:00 и с 18.00 до 22.00.

От идеи считать квоту каждый отдельный час ежедневно отказались.

Сейчас на многих телеканалах Украины доминирует русский язык.

По требованию представителей крымских татар в проект внесли поправку о том, что региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, не должны соблюдать общую квоту.

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Документ предусматривает переходный период - в течение года все передачи, произведенные при участии телеканала, считаются соответствующими необходимой украинской квоте.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать особым образом. Передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.

Региональные телеканалы должны придерживаться квоты в 50%

В таких передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов или трансляция клипа или песни.

В документе предусмотрено, что по решению СНБО определенные передачи «в интересах национальной безопасности» могут отнести к украинской квоте.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

В целом закон должен начать действовать в течение месяца после подписания президентом и публикации.

Подобные квоты на телевидении действовали в Украине до 2012 года.

За и против

При обсуждении сторонники проекта указывали, что принятие таких квот на радио имело положительное влияние.

«Мы приняли квоты на радио и увидели ренессанс украинской песни», - прокомментировал проект спикер Рады Андрей Парубий.

Зато резко против принятия квот выступили в «Оппозиционном блоке» - там уже пообещали оспорить законность принятия законопроекта.

После одобрения законопроекта в первом чтении Национальный совет по телевидению и радиовещанию обнародовал информацию о соотношении языков на украинских телеканалах.

Большинство из них и сейчас выполняют квоту или близки к этому.

При этом два популярных телеканала олигархов – «Интер» Дмитрия Фирташа и «Украина» Рината Ахметова - имеют долю украинского языка всего 26%.

Телеканал «Интер» уже сделал заявление, в котором осудил инициативу введения языковой квоты.