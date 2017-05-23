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Герой брестских Маршей: Дармоедам в кабинетах уже никто не верит

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  • 23.05.2017, 13:57
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Александр Кабанов
Фото: racyja.com

Без чиновников-«тунеядцев» все в стране можно сделать дешевле и эффективнее.

Активиста из Березы Александра Кабанова соседи уговорили возглавить Товарищество собственников жилья.

Александр Кабанов ответил на вопросы сайта ucpb.org, как это происходило.

– Что это за такое честное собрание?

– Собрание жильцов дома. У нас новый дом, люди только начинают заселяться, делают ремонты. Встал вопрос, что надо сделать проект подвального помещения. Я выступил как строитель – предложил, где сделать проект, как организовать стройку. Люди постояли послушали – были представители 41 квартиры из 60 – и кто-то первым сказал: «Слушай, Кабанов, так давай – занимайся». Я говорю: «Ребята, у меня и так со временем туго…»

На самом деле люди просто знают, что я единственный в нашем доме, кто добился, чтобы УКС переделал ремонт в нашей квартире. Говорю: «У меня и с райисполкомом не очень хорошие отношения…» – «Зато ты добьешься своего, ты знаешь, как с этими людьми разговаривать».

Люди понимают, что везде какие-то проблемы. Даже себе в подвалах сделать вот эти подвальные помещения. Там надо будет заливать стяжки, делать электрику – везде инстанции, надо везде ходить по кабинетам.

– То есть люди берут того, кто все-таки может реально пробить? Причем даже эту власть?

– Говорят: «Мало того, что ты в стройке разбираешься и сможешь все работы проконтролировать, так тебя еще и в этих кабинетах уже немножко побаиваются…»

– Получается, если бы нам честные выборы, да на большем бы масштабе?

- Да, реально. Один сосед – он сотрудник милиции, задерживает меня периодически… Его самого не было, но все, кто был: «Все, давай, мы не против, занимайся!»

– То есть когда ты для них делаешь – то, в общем, давай!

– В принципе, да.

– Получается, чуть только честные выборы – и этой власти ничего не светит?

– Абсолютно. Им уже не верит никто. Я сопротивлялся очень упорно – у меня и так со временем очень туго: «Меня ж садят периодически!» – «Знаем, что садят, ничего страшного!»…

А почему вообще я согласился, - пришел человек и сказал: «У нас 2 варианта: первый – все работы заказываем ЖКХ, и они выставляют нам счет и за проект, и за работы, и делают. Второй вариант – это делает строительная организация, которая строила дом».

После чего я встал и сказал: «Ребята, давайте так: большая часть суммы, которую мы соберем, чтобы нам построили вот эти подвалы, пойдет на зарплаты и так небедных кабинетных работников. А рабочие, которые будут работать, ни черта не получат, по большому счету. И сумма будет гораздо больше. А если мы сами сделаем проект, мы сами устроим конкурс, на конкурсной основе найдем ИП, которые не платят кабинетным работникам, мы будем видеть сумму полностью и понимать, куда уходят наши деньги. А в ЖКХ и в УКСе мы этого не добьемся.

Если мы будем сами это контролировать, выйдет в 2 раза дешевле. Самое главное для меня – что я не буду платить этим дармоедам.


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