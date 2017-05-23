Жители Барановичей: Если придется, мы на митинг выйдем 2 23.05.2017, 14:11

Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

Жители многоэтажек протестуют против возведения в их дворе на месте детской площадки высотного дома.

Больше месяца назад закончилось общественное обсуждение плана застройки Военного городка, однако страсти в микрорайоне кипят до сих пор. Жители нескольких многоэтажек протестуют против возведения в их дворе на месте детской площадки высотного дома, пишет intex-press.by.

Более 400 из 607 голосов, поступивших в Барановичский горисполком во время общественного обсуждения, принадлежат им.

– Эта детская площадка собирает детей не только с нашего двора, играть сюда приходят почти со всего микрорайона, – говорит Андрей Викторов, который вырос в этом дворе. – Мои дети часто приезжают сюда погостить к бабушке с дедушкой. И детская площадка – их излюбленное место для игр.

Андрей Викторов рассказал, что жители двора принимали участие в общественном обсуждении, и им ответили, что детальный план застройки Военного городка предусматривает размещение в районе детских площадок «в достаточном количестве». Однако горожан такая альтернатива ныне существующему обустройству их двора не устраивает. Согласно новому плану, проектируемая детская площадка будет гораздо меньше. Кроме того, построить ее планируют на месте, где, как утверждают жильцы, «постоянно гуляют сквозняки».

– Там и взрослый человек больше десяти минут без последствий для здоровья не проведет, не говоря уже о детях, – рассуждает Анна Кукушкина, жительница дома на улице Орджоникидзе, 16.

Угроза потерять полюбившуюся многим детскую площадку – не единственное, что волнует жителей двора. Они беспокоятся также, что с появлением нового дома во дворе сильно увеличится количество припаркованных автомобилей.

– Для нас и сейчас это проблема, – говорит Анна Кукушкина. – Вечером машин съезжается столько, что иногда скорая помощь подъехать к подъезду не может. А что будет, когда здесь появится еще один высотный дом?

Не меньше люди возмущены также тем, что все их попытки повлиять на судьбу собственного двора тщетны.

– Мало того, что об общественном обсуждении узнали совершенно случайно: никаких объявлений у нас на подъездах не было. Так еще и наше активное участие в обсуждении никакого результата не дало. Чиновники опубликовали свое решение, не выходя из кабинета, вот и все сотрудничество, – возмущается Светлана Сидоренко, еще одна жительница двора.

Тем не менее встреча возмущенных жителей Военного городка с представителями власти состоится. Об этом сообщил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Барановичского горисполкома Олег Евсеев.

– Волнения людей понятны. Однако детальный план разрабатывался для того, чтобы не просто не создавать новых проблем в Военном городке, но и разрешить ныне существующие, – отметил Олег Евсеев. – И то, что в плане в этом дворе стоит дом, еще не значит, что его там построят. Сейчас людей волнует недостаток парковочных мест, их количество увеличат. Детские площадки тоже построят в нужном для жителей микрорайона количестве. Ни одна проектная организация не сможет выиграть тендер, пока не предоставит нам проект, который удовлетворит жителей микрорайона.

Встреча жителей Военного городка с представителями власти назначена на 25 мая. Люди решительно настроены отстаивать свои права и добиваться изменений в детальном плане.

– Мы очень надеемся, что нас услышат, – говорит Анна Кукушкина. – Если нет, мы свою борьбу не остановим. Мало кто верит, что у нас что-то получится, но мы отступать не станем. Если нужно будет, подадим заявку на митинг. Но площадку для своих детей мы отстоим!

В Беларуси не слишком много примеров того, когда людям удавалось отстоять свою позицию в борьбе с государственной машиной. Один из них – остановка строительства бизнес-центра недалеко от места захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском.

Дмитрий Дашкевич, один из активных участников акции против строительства, лидер организации «Молодой фронт», уверен, что бороться и решительно отстаивать свои права нужно всем вместе.

– Совместная борьба объединяет людей, появляется цель, которую легче достичь всем вместе. Юридически вся эта система построена так, что разговоры с чиновниками в кабинетах вряд ли дадут нужный результат, – отметил Дмитрий Дашкевич. – Проблема в том, что любой чиновник любого уровня в нашей стране ответствен не перед людьми, а перед еще более высоким чиновником, перед тем режимом, который его на это место поставил. К сожалению, сейчас, пока люди не станут грудью на технику, желаемого результата добиться практически невозможно.