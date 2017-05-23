Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем 23.05.2017, 14:16

Хозяйка кольца постоянно носила его более 30 лет, не подозревая о настоящей ценности камня.

Купленное более 30 лет назад за 10 фунтов кольцо может принести его владельцам 350 тыс. фунтов (456 тыс. долларов). В такую сумму драгоценный камень оценили эксперты аукциона «Сотбис», где он будет выставлен на торги, сообщает ВВС.

Женщина, чье имя не называется, купила бриллиант размером в 26,27 карата в середине 1980-х на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в лондонском районе Хаунслоу.

Она и не знала, что этот белый камень - ограненный в XIX веке алмаз.

«Они купили его как бижутерию. Никто понятия не имел о его истинной ценности. Они не раз посещали распродажи, но никогда не коллекционировали ювелирные изделия, не говоря уж о бриллиантах. Для них это как гром среди ясного неба, это уникальная находка», - заметила эксперт «Сотбис» по ювелирным украшениям Джессика Уиндем.

По словам Уиндем, отсутствие у камня присущего бриллиантам блеска заставляло людей верить, что это не настоящий алмаз.

Однако обработка драгоценных камней в XIX веке была грубее, поэтому не все ограненные в то время алмазы отличаются каким-то особенным сиянием.

«При старой огранке свет не отражается в камне так, как при современном методе обработки камня. К тому же тогдашние резчики старались работать с естественной формой камня и в первую очередь сохранить максимально возможный вес, а не придать ему яркий блеск», - добавляет эксперт.

Хозяйка кольца постоянно носила его более 30 лет, не подозревая о настоящей ценности камня, до тех пор, пока его не увидел ювелир, предположивший, что камень может быть настоящим и очень дорогим.

Так бриллиант попал в руки специалистов «Сотбис».

«Мы взглянули на него... и отправили на экспертизу в Геммологический институт Америки», - рассказывает Джессика Уиндем.

«Большинство из нас и мечтать не могут об обладании таким крупным бриллиантом», - добавила сотрудница «Сотбис».