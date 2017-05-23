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Тереза Мэй: Личность манчестерского террориста установлена

  • 23.05.2017, 14:23
Тереза Мэй
Фото: AP

Полиция уже арестовала нескольких человек, причастных ко взрыву на «Манчестер-арене».

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, передает ТАСС.

"Мы знаем, что среди погибших и пострадавших есть много детей и молодых людей", - сказала она. "Он (террорист) намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню и чтобы неразборчиво убивать и наносить травмы ", - подчеркнула премьер, сказав, что жизнь многих пострадавших остается под угрозой.

Помощь раненым оказывается в восьми городских больницах. "Это худшая атака, которую испытал этот город, худшая из тех, которой когда-либо подвергался север Англии", - добавила она.

Мэй подчеркнула, что правоохранительные органы уже знают, кто совершил этот "трусливый теракт". Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта. На данном этап расследования мы не можем назвать его имени", - сказала премьер.

Во вторник Мэй отправится на место трагических событий. "Позже сегодня я посещу Манчестер, чтобы встретится с начальником полиции графства Большой Манчестер Иэном Хопкинсом и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом", - сказала она. Мэй добавила, что позднее проведет еще одно заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта, жертвами которого стали более 20 человек, пишет газета Manchester Evening News (перевод – ria.ru).

По данным издания, аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.

Полиция подтвердила задержание на юге Манчестера 23-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к теракту.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 по Минску), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.


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