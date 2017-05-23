Светлогорская спортсменка установила новый мировой рекорд 1 23.05.2017, 14:32

Анна Ковтная стала чемпионкой мира, установив новый мировой рекорд в силовом многоборье.

В минувшие выходные в Москве проходил Чемпионат Мира Ассоциации силового многоборья «Витязь». На соревнования в столицу России прибыло более пятисот спортсменов. Кроме белорусской команды, в составе которой выступала и Анна Ковтная, в разделе «гиревой спорт» (полумарафон с регламентом времени 30 минут) приняли участие представители России, Украины, Польши и Эстонии, пишет gomel.today.

«Наши спортсмены заметно улучшили свои результаты, что позволило нам побороться за призовые места, — рассказал тренер белорусской команды Сергей Мацкевич. — Наши представители завоевали 6 золотых и три серебряные медали. В неофициальном командном зачете мы немного уступили хозяевам чемпионата — команде Российской Федерации, заняв почетное второе место. Среди женщин победителем стала наша спортсменка Анна Ковтная из Светлогорска. В весовой категории 50 кг она 579 раз подняла за полчаса 10-килограммовую гирю. Это мировой рекорд и заслуженная золотая медаль!»

Анне Ковтной 24 года. Родилась и выросла в деревне Корени Светлогорского района. В гиревой спорт пришла практически случайно три года назад. Обладатель двух мировых достижений, неоднократный победитель и призер соревнований по силовому многоборью.