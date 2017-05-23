В день пионерии российские школьники разбили памятник Ленину 4 23.05.2017, 14:56

Свой cмелый поступок подростки объяснили разногласиями с «вождем» в политических вопросах.

Подростки из поселка Ушумун (Амурская область) разбили памятник Владимиру Ленину из-за разногласий с ним по политическим вопросам. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, пишет lenta.ru.

В день пионерии 19 мая двое учащихся восьмого и девятого классов ушумунской школы разбили монумент при помощи предметов, напоминающих бейсбольные биты. Они повредили руки и ноги скульптуры, откололи часть пиджака.

Cвои действия они объяснили разногласиями с политикой Ленина. По словам директора школы, ранее ученики не были замечены в хулиганских выходках, а один из них недавно занял второе место в олимпиаде по истории.

Памятник Ленину в Ушумуне был установлен в 1939 году.