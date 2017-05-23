Названы лучшие летние специи для похудения 23.05.2017, 15:02

Держать вес в норме летом помогут специи, если их правильно добавлять в блюда.

О самых полезных специях для летнего сезона рассказывает издание 4mama.ua.

Имбирь

В имбире содержится такое вещество как гингерол. Это ускоритель пищеварения, который улучшает обменный процесс в организме, тем самым убирая лишние килограммы с нашей фигуры.

Имбирь также содержит в себе минеральные соли: цинк, магний, калий, железо, кальций, фенолы, эфирные масла, аминокислоты и витамины B1, B2, C, A.

А также корень богат углеводами и клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ. И приятный бонус: продукт в ежедневном рационе сохранит красоту и молодость кожи лица и тела.

Добавлять имбирь можно в овощные салаты, супы, чай и освежающие напитки. На 100 г приходится всего 80 ккал, а в день рекомендуется съедать до 20 г.

Корица

В корице содержится около 2% эфирных масел, дубильные вещества, а также смола, кальций и диетические волокна. Кальций и волокна выводят из организма соли желчных кислот, тем самым изгоняя их с толстого кишечника. Диетические волокна не дают развиваться запорам.

Также эта специя способна ускорять в нашем организме процесс переработки сахара, ведь именно накопление сахара одна из причин лишних килограммов. В 100 г содержится аж 241 ккал, но в день достаточно съедать 2 щепочки для достижения желаемого результата.

Также с корицей делают обертывания, массажи (особенно при целлюлите). Можно добавлять как заменитель сахара в чай, кофе и кефир, смешивать с медом и имбирем.

Перец чили

Доказано, что перец чили способствует похудению и сжиганию подкожного жира за счет ускорения метаболических процессов в организме.

Жгучий чили, попадая к нам в желудок начинает свою работу над стройностью нашей фигуры. Находящийся в нем капсаицин ускоряет обмен веществ и наши лишние килограммы без вреда для организма исчезают.

Установлено, что всего 1 грамм перца чили снижает аппетит. Добавлять его можно в салаты, супы, блюда из рыбы, овощей и даже кофе! В продукте содержится 40 ккал на 100 г, но норма в день – до 10 г.

Мята

Мята для похудения используется в свежем виде и в эфирных маслах.

Благодаря своему аромату мята способствует улучшению пищеварения. Мятный аромат стимулирует выделение слюны и пищеварительных ферментов, способствует хорошему пищеварению.

В составе также есть ментол, витамины А и С, калий, кальций марганец, пищевые волокна и фолиевую кислоту. Употребляя это растение, мы не только худеем, но получаем витамины. В 100 г всего 49 ккал, но в день нужно съедать до 5 г свежих листьев.