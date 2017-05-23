закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Названы лучшие летние специи для похудения

  • 23.05.2017, 15:02

Держать вес в норме летом помогут специи, если их правильно добавлять в блюда.

О самых полезных специях для летнего сезона рассказывает издание 4mama.ua.

Имбирь

В имбире содержится такое вещество как гингерол. Это ускоритель пищеварения, который улучшает обменный процесс в организме, тем самым убирая лишние килограммы с нашей фигуры.

Имбирь также содержит в себе минеральные соли: цинк, магний, калий, железо, кальций, фенолы, эфирные масла, аминокислоты и витамины B1, B2, C, A.

А также корень богат углеводами и клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ. И приятный бонус: продукт в ежедневном рационе сохранит красоту и молодость кожи лица и тела.

Добавлять имбирь можно в овощные салаты, супы, чай и освежающие напитки. На 100 г приходится всего 80 ккал, а в день рекомендуется съедать до 20 г.

Корица

В корице содержится около 2% эфирных масел, дубильные вещества, а также смола, кальций и диетические волокна. Кальций и волокна выводят из организма соли желчных кислот, тем самым изгоняя их с толстого кишечника. Диетические волокна не дают развиваться запорам.

Также эта специя способна ускорять в нашем организме процесс переработки сахара, ведь именно накопление сахара одна из причин лишних килограммов. В 100 г содержится аж 241 ккал, но в день достаточно съедать 2 щепочки для достижения желаемого результата.

Также с корицей делают обертывания, массажи (особенно при целлюлите). Можно добавлять как заменитель сахара в чай, кофе и кефир, смешивать с медом и имбирем.

Перец чили

Доказано, что перец чили способствует похудению и сжиганию подкожного жира за счет ускорения метаболических процессов в организме.

Жгучий чили, попадая к нам в желудок начинает свою работу над стройностью нашей фигуры. Находящийся в нем капсаицин ускоряет обмен веществ и наши лишние килограммы без вреда для организма исчезают.

Установлено, что всего 1 грамм перца чили снижает аппетит. Добавлять его можно в салаты, супы, блюда из рыбы, овощей и даже кофе! В продукте содержится 40 ккал на 100 г, но норма в день – до 10 г.

Мята

Мята для похудения используется в свежем виде и в эфирных маслах.

Благодаря своему аромату мята способствует улучшению пищеварения. Мятный аромат стимулирует выделение слюны и пищеварительных ферментов, способствует хорошему пищеварению.

В составе также есть ментол, витамины А и С, калий, кальций марганец, пищевые волокна и фолиевую кислоту. Употребляя это растение, мы не только худеем, но получаем витамины. В 100 г всего 49 ккал, но в день нужно съедать до 5 г свежих листьев.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля