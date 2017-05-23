В Витебске совершили налет на букмекерскую контору 23.05.2017, 15:36

Нападавший украл из кассы более $900.

Вечером 21 мая совершили нападение на букмекерскую контору в областном центре, пишет belsat.eu.

Кассир конторы, на которую напали, закрывала помещение, когда ее атаковал неизвестный мужчина. Молодой человек сжал шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы. Воспользовавшись ключами, он украл из кассы более 1800 рублей и скрылся с места происшествия.

После девушка-кассир обратилась в милицию, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Милиционеры установили, что преступление совершил безработный житель Витебска 1991 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси.