закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Витебске совершили налет на букмекерскую контору

  • 23.05.2017, 15:36

Нападавший украл из кассы более $900.

Вечером 21 мая совершили нападение на букмекерскую контору в областном центре, пишет belsat.eu.

Кассир конторы, на которую напали, закрывала помещение, когда ее атаковал неизвестный мужчина. Молодой человек сжал шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы. Воспользовавшись ключами, он украл из кассы более 1800 рублей и скрылся с места происшествия.

После девушка-кассир обратилась в милицию, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Милиционеры установили, что преступление совершил безработный житель Витебска 1991 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля