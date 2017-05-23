10 маленьких городов мира, которые стоит посетить 4 23.05.2017, 15:44

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Ротенбург-об-дер-Таубер

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В мире есть множество маленьких городов с уютной атмосферой, вокруг которых раскинулись невероятные пейзажи.

Обычно, таких городах путешественники могут не только наслаждаться окружающей красотой и колоритом, но и посещать фестивали и участвовать в разнообразных развлечениях, пишет Business Insider (перевод – nv.ua).

Предлагаем десятку живописных городов, которые стоит посетить. Отметим, что в список вошли города с населением менее 65 тысяч человек.

Сиди-Бу-Саид, Тунис

Этот бело-голубой городок очень похож на греческий город Тира. Все дома выполнены в одном стиле, а их белизна контрастирует с яркой синевой дверей и окон. Идея такой расцветки принадлежит барону Рудольфу д'Эрланже, который на законодательном уровне запретил использование других цветов. С холмов открывается завораживающий вид на океан.

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Альберобелло, Италия

Альберобелло славится множеством маленьких домиков с острыми крышами - трулли. В них разместились дома, магазины, рестораны и даже церкви. Неспешно прогуливаясь городом, на каждом шагу можно заметить достопримечательности и особенности города.

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Анси, Франция

Анси - небольшой французский город в Альпах с живописными каналами, старыми домиками и прекрасным озером. Самое популярное место в Анси - маленький островок посреди канала, где прямо на воде стоит небольшой средневековый замок, построенный в 1132 году.

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Позитано, Италия

Позитано - прекрасный курортный городок, расположенный на самом красивом побережье Европы и Италии - побережье Амальфи. Выстроенные на горном склоне небольшие яркие домики, украшенные зеленью, привлекают туристов со всего мира. Сегодня здесь есть все все для незабываемого и комфортного отдыха: удивительная природа, теплые пляжи, лучшие рестораны и отели.

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Хойан, Вьетнам

Небольшой город внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве образца торгового города Юго-Восточной Азии 15-19 веков. Хойан иногда называют городом-музеем под открытым небом. Здесь 844 строений официально признанных историческим наследием, среди которых старинные китайские дома, чамские храмы, магазины, общественные здания.

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Альбаррасин, Испания

Испанский городок, основанный в Х веке, практически полностью построен на горе. Узкие мощеные улочки, «висячие дома» и каменные строения - неполный список того, чем может удивить город. Неподалеку расположился Парк наскальной живописи, где собраны более двадцати образцов доисторического искусства.

© Fernando García/Flickr

Тенби, Уэльс

Популярный морской курорт расположился на берегу залива Кармартен. Помимо завораживающей природы, город выделяется наличием исторических памяток, среди которых особое место занимают замки Пембрук и Карей. Более того, город богат зданиями в стиле викторианской архитектуры.

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Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Этот маленький городок в Баварии остался нетронутым во время войны. Средневековый центр города с разноцветными маленькими домиками, черепичными крышами, крепостными стенами напоминают сказки Братьев Гримм. Ротенбург-об-дер-Таубер - отличное место для размеренного отдыха и неспешных прогулок.

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Ниагара-он-те-Лейк, Канада

Ниагара-он-Лейк часто называют самым прекрасным городом в Онтарио. Он сохраняет очарование 19 столетия благодаря уникальной коллекции сохраненной архитектуры с 1815 по 1859 годы. Например, Дом Макфарлэнда является самым старым сохранившимся зданием. Во время войны 1812 года дом использовался как госпиталь. Сейчас он открыт для туристов.

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Ароза, Швейцария

Небольшой городок расположен в межгорной котловине долины Плессур. Одно из любимых мест Артура Конан Дойля наиболее популярное зимой, ведь здесь предоставляется возможность покататься не только на лыжах, но и санях, запряженных лошадьми, коньках, повозках и многое другое. Также, здесь работают ярмарки и постоянно устаиваются фестивали.