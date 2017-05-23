10 маленьких городов мира, которые стоит посетить

10 маленьких городов мира, которые стоит посетить4
- 23.05.2017, 15:44
- 2,187
В мире есть множество маленьких городов с уютной атмосферой, вокруг которых раскинулись невероятные пейзажи.
Обычно, таких городах путешественники могут не только наслаждаться окружающей красотой и колоритом, но и посещать фестивали и участвовать в разнообразных развлечениях, пишет Business Insider (перевод – nv.ua).
Предлагаем десятку живописных городов, которые стоит посетить. Отметим, что в список вошли города с населением менее 65 тысяч человек.
Сиди-Бу-Саид, Тунис
Этот бело-голубой городок очень похож на греческий город Тира. Все дома выполнены в одном стиле, а их белизна контрастирует с яркой синевой дверей и окон. Идея такой расцветки принадлежит барону Рудольфу д'Эрланже, который на законодательном уровне запретил использование других цветов. С холмов открывается завораживающий вид на океан.
Альберобелло, Италия
Альберобелло славится множеством маленьких домиков с острыми крышами - трулли. В них разместились дома, магазины, рестораны и даже церкви. Неспешно прогуливаясь городом, на каждом шагу можно заметить достопримечательности и особенности города.
Анси, Франция
Анси - небольшой французский город в Альпах с живописными каналами, старыми домиками и прекрасным озером. Самое популярное место в Анси - маленький островок посреди канала, где прямо на воде стоит небольшой средневековый замок, построенный в 1132 году.
Позитано, Италия
Позитано - прекрасный курортный городок, расположенный на самом красивом побережье Европы и Италии - побережье Амальфи. Выстроенные на горном склоне небольшие яркие домики, украшенные зеленью, привлекают туристов со всего мира. Сегодня здесь есть все все для незабываемого и комфортного отдыха: удивительная природа, теплые пляжи, лучшие рестораны и отели.
Хойан, Вьетнам
Небольшой город внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве образца торгового города Юго-Восточной Азии 15-19 веков. Хойан иногда называют городом-музеем под открытым небом. Здесь 844 строений официально признанных историческим наследием, среди которых старинные китайские дома, чамские храмы, магазины, общественные здания.
Альбаррасин, Испания
Испанский городок, основанный в Х веке, практически полностью построен на горе. Узкие мощеные улочки, «висячие дома» и каменные строения - неполный список того, чем может удивить город. Неподалеку расположился Парк наскальной живописи, где собраны более двадцати образцов доисторического искусства.
Тенби, Уэльс
Популярный морской курорт расположился на берегу залива Кармартен. Помимо завораживающей природы, город выделяется наличием исторических памяток, среди которых особое место занимают замки Пембрук и Карей. Более того, город богат зданиями в стиле викторианской архитектуры.
Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия
Этот маленький городок в Баварии остался нетронутым во время войны. Средневековый центр города с разноцветными маленькими домиками, черепичными крышами, крепостными стенами напоминают сказки Братьев Гримм. Ротенбург-об-дер-Таубер - отличное место для размеренного отдыха и неспешных прогулок.
Ниагара-он-те-Лейк, Канада
Ниагара-он-Лейк часто называют самым прекрасным городом в Онтарио. Он сохраняет очарование 19 столетия благодаря уникальной коллекции сохраненной архитектуры с 1815 по 1859 годы. Например, Дом Макфарлэнда является самым старым сохранившимся зданием. Во время войны 1812 года дом использовался как госпиталь. Сейчас он открыт для туристов.
Ароза, Швейцария
Небольшой городок расположен в межгорной котловине долины Плессур. Одно из любимых мест Артура Конан Дойля наиболее популярное зимой, ведь здесь предоставляется возможность покататься не только на лыжах, но и санях, запряженных лошадьми, коньках, повозках и многое другое. Также, здесь работают ярмарки и постоянно устаиваются фестивали.