Не молчите! 1 Николай Статкевич

23.05.2017, 15:53

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Необходимо рассказывать правду об условиях содержания в СИЗО КГБ.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке».

«Наш соратник Сергей Кунцевич с марта находится в СИЗО за якобы «подготовку массовых беспорядков». Недавно Сергей сумел передать на свободу сообщение, в котором призвал белорусов не бояться диктатуры, основанной на жестокости и страхе. Также он сообщил, что сразу после задержания перед Днем Воли 25 марта его пытали электрошокером, чтобы узнать о моем местоположении.

Всего по делу о «подготовке массовых беспорядков» было задержано более 30 человек. Половину из них потом освободили. Соратники освобожденных утверждают, что их тоже пытали в заключении. Но сами они не могут рассказать о пытках, так как давали подписку о неразглашении.

Не нахожу такую позицию ни моральной, ни законной. Согласно статье 20-й Конституции, пытки не допускаются. Они являются уголовным преступлением. Заявить об этом преступлении - гражданский долг. Никакие «подписки» не могут отменить такой долг. Я не говорю уже о моральной ответственности перед теми, кто остался в заключении. Ваше молчание позволяет пытать их подальше.

Берите пример с Сергея Кунцевича, который сумел заявить о пытках из тюрьмы. Хотя там ему грозит гораздо большая месть преступных палачей. Будьте достойными, чтобы потом не было стыдно жить».