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Олег Дулуб покидает «Карпаты» и вернется в «Крумкачы»

  • 23.05.2017, 16:12
  • 5,178
Олег Дулуб
Фото: ФК «Карпаты»

Львовский клуб уже договорились с белорусским специалистом о разрыве контракта.

Главный тренер «Карпат» белорус Олег Дулуб покинет клуб и вернется в «Крумкачы», сообщает Sport Arena. Львовяне уже договорились с Дулубом о разрыве контракта.

Сообщается, что причиной этого решения является конфликт специалиста с руководством «Карпат».

Отметим, что «Крумкачы» возглавляет украинец Владимир Пятенко.

«Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, заключив с львовянами контракт на 5 лет. После этого белорусский специалист, приняв команду на 12-м месте, провел в УПЛ и в Кубке Украины 21 матч (6 побед, 6 ничьих и 9 поражений).

Отметим, что Дулуб является уже шестым тренером Карпат за последние 1,5 года. С января 2016-го команду возглавляли Владимир Беззубяк, Олег Лужный, Валерий Яремченко, Анатолий Чанцев, Сергей Зайцев и сам Дулуб.


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