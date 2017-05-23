Цена нефти Brent опустилась ниже $54 23.05.2017, 16:13

Стоимость североморской нефти снизилась после предложения Трампа продать половину стратегических запасов сырья страны.

Стоимость барреля нефти марки Brent после подъема 22 мая до $54 в течение 23 мая снизилась до отметки $53,24, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23 мая цена на фьючерсы Brent составляет 53,66$ за баррель, пишет gordonua.com.

Нефть дешевеет из-за планов президента США Дональда Трампа продать половину стратегических запасов сырья США. Бюджетный план Трампа предполагает, как постепенную продажу половины стратегических нефтяных запасов США, так и расширение бурения на Аляске, что следует из документов, отмечает агентство.

Также подчеркивается, что проекту бюджета США еще предстоит пройти согласование в американском Конгрессе.

США обладают самым крупным стратегическим нефтяным резервом, составляющим порядка 688 млн баррелей. Продажа США нефти из стратегического резерва может всколыхнуть и без того перенасыщенный рынок и помешать усилиям производителей организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и России.

В то же время, если США и начнут продавать нефть из стратегических запасов, то только в следующем году, поэтому последствия их реализации для цен на нефть главным образом ожидаются в долгосрочной перспективе, отмечают аналитики агентства.

Стоимость североморской нефти Brent в течение 22 мая поднималась до отметки в $54,13 $ за баррель. Рост объяснялся ожиданиями встречи представителей организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и России, которая намечена на 25 мая. Как предполагается, на ней стороны могут договориться о сокращении добычи нефти до 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 года, о чем была достигнута предварительная договоренность РФ с Саудовской Аравией.

В конце ноября 2016 года организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день, после чего нефть подорожала. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.