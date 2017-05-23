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В Минск едет один из основателей польской «Солидарности» и друг Яна Павла II

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  • 23.05.2017, 16:19
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Польский интеллектуал Богдан Цивинский выступит на Конгрессе исследователей Беларуси.

Конгресс исследователей Беларуси «возвращается» в Минск из эмиграции на три дня в мае.

25 мая в здании посольства Литвы в Беларуси начнет работу международная конференция «Эволюция или девальвация: проблема демократического порядка в Восточной Европе».

В рамках форума, организованного Институтом политических исследований «Политическая сфера», запланирована публичная дискуссия о том, как воспринимать историю страны в современном мире.

О целях и программе трехдневной конференции «Радыё Свабода» рассказал ее координатор - кандидат социологических наук, сотрудник института «Политическая сфера» Алексей Ластовский.

«Обычно мы ежегодно организуем Конгресс исследователей Беларуси, который происходит за пределами страны. Но считаем, что наконец надо оживлять интеллектуальную жизнь и в белорусском столице, обсуждать важные темы, связанные с историей, политикой, региональном контекстом. Мы всегда стараемся приглашать гостей из других стран, сотрудничаем Польским институтом в Минске, который помогает привозить экспертов из Польши. Также будут присутствовать специалисты из Украины, России. Поскольку в последнее время наш регион стремительно меняется, надо понимать направление этих изменений, чувствовать, что происходит у соседей».

Ластовский рассчитывает, что в рамках конференции большой интерес должна вызвать публичная дискуссия. Ее цель - обозначить место малых стран в современном мире:

«Помимо заседаний, мы всегда стараемся добавлять элемент публичных дискуссий. Например, в этом году будет разворачиваться дискуссия, основной темой которой станет следующий тезис - как писать историю своей страны в современных условиях? Речь прежде всего о том, что в настоящее время идет сильное внешнее политическое давление, при котором малые государства Европы небезосновательно опасаются за свое существование. Это вынуждает подчеркивать, даже выпячивать свою национальную гордость. В связи с этим возникает вопрос: не деформирует это суть истории как дисциплины? Поразмышлять на такую тему мы пригласили выдающихся специалистов, в их числе будет и наш известный историк Валентин Голубев».

Публичная дискуссия состоится в четверг, 25 мая, в 18:30, в минской гостинице «Краун плаза», другие заседании назначены на пятницу и субботу, они пройдут в здании посольства Литвы.

«Могу ппиподнять занавес, что в Минске будет такая известная фигура, как Богдан Цивинский - один из основателей польского движения «Солидарность», личный друг Яна Павла II, один из выдающихся католических интеллектуалов Польши. Считаем, что его приезд в Беларусь также является своего рода событием для интеллектуальной жизни нашей страны. Кроме того, приглашены политологи, социологи, историки из Польши, Литвы, приедет известный российский историк, занимающийся прежде всего российско-американскими отношениями, Иван Курило», - рассказал Алексей Ластовский.


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