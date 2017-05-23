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Военные Южной Кореи сбили воздушный объект из КНДР

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  • 23.05.2017, 16:35
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Неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Южной Кореи со стороны КНДР и был сбит силами ПВО.

В южнокорейской провинции Канвондо военные открыли предупредительный огонь по «неопознанному объекту», который был запущен с территории Северной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап» во вторник, 23 мая (перевод – «Немецкая волна»).

Объект пересек военно-демаркационную линию, которая разделяет две страны, однако южнокорейские военные не смогли идентифицировать его. В результате Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея принял решение после предупредительных выстрелов открыть огонь на поражение. Летящий объект был уничтожен.

Сейчас военное руководство страны изучает, что это был за объект, и какую угрозу мог представлять для национальной безопасности. Не исключается, что речь идет о беспилотнике, запущенном с территории КНДР. Принято решение об усилении системы противоракетной обороны Южной Кореи.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в последние месяцы в связи с участившимися ракетными испытаниями КНДР. Последнее из них было проведено 21 мая, когда Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности «Пуккыксон-2». Она пролетела порядка 560 км и упала в Японское море.


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