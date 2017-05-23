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Не стало актера бондианы Роджера Мура

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  • 23.05.2017, 16:52
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Знаменитый артист ушел на 90-м году жизни.

На 90-м году жизни умер британский актер Роджер Мур, известный благодаря исполнению роли Джеймса Бонда.

Об этом со ссылкой на родственников артиста сообщает BBC News (перевод – lenta.ru).

В семье Мура заявили, что актер скончался в Швейцарии после «короткой, но отважной» борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985). После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, занявшись благотворительной работой.

Кадр: фильм «Шпион, который меня любил»

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