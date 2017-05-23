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Автор петиции против кредита МВФ для Лукашенко: Наш голос был услышан

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  • 23.05.2017, 16:56
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Джеффри Фрэнкс и Денис Казакевич

Режим не должен получать никакой финансовой помощи, пока диктатор находится у власти.

Петиция к Международному валютному фонду на сайте change.org, которую подписали несколько тысяч человек, сегодня была передана в МВФ. Денис Казакевич рассказал сайту Сharter97.org о cозданной им инициативе:

- Вы автор петиции к МВФ с призывом не финансировать режим Лукашенко. Расскажите об основных требованиях этого документа?

- Петиция состоит из двух основных требований. Первое – прекращение переговоров, включая консультации, с правительство Беларуси, пока не будут освобождены все задержанные в ходе мирных акций протеста. Основная часть петиционного письма связана с другим требованием – не предоставлять никакой финансовой помощи Беларуси, пока Лукашенко остается у власти.

- Вы сегодня передали петицию в МВФ. Расскажите, с кем вы встречались и как отнеслись к вашей инициативе представители фонда?

- Я встречался с очень интересным человеком, директором Европейского офиса МВФ Джеффри Фрэнксом. Он является выпускником одновременно и Пристонского, и Гарвардского, и Оксфордского университетов. Джеффри Фрэнкс уже 24 года работает в структурах МВФ и теперь занимает вот такой важный пост. Cама процедура передачи была короткой. Но наш голос был услышан и считаю это маленькой победой.

- Вы уже долгое время не проживаете в Беларуси, никогда не занимались общественной и политической деятельностью. Что заставило вас активно действовать сейчас?

- Да достал он. Баста! Думаю я не один такой. Хоть я не проживаю на территории Беларуси, но слежу за новостями и возмущен происходящим беззаконием.

Вернемся к событиям этой весны. Возмутило, когда во время акций протеста, люди в штатском хватали минчан и бросали в автобусы. На улицах мирного города сеялся террор. Меня поразили стримы Дмитрия Дашкевича, оборона Куропат, поразило, как Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к грузовику. С одной стороны был героизм белорусов, c другой - наглый цинизм режима и попытка запугать людей.

В разгар протестов, 16 марта, шеф миссии МВФ в Беларуси Питер Долман лично встречался с Лукашенко. Встреча происходила во время того, как по всей Беларуси проходили задержания. Это меня и подтолкнуло к написанию петиции. Первичным требованием было прекратить переговоры с режимом, пока за решеткой находятся фигуранты «дела патриотов» (к сожалению, оно до сих пор актуально, так как они находятся за решеткой). Cотни людей начали подписываться под петицией и оставлять комментарии, подключились экономисты, которые помогли модифицировать это обращение и составить специальное петиционное письмо. В нем уже были изложены четкие основания, почему нельзя давать деньги режиму Лукашенко.


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