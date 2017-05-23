Белорусские ученые придумали новый материал для 3D-принтеров 6 23.05.2017, 16:56

4,480

Специалисты разработали дешевый относительно аналогов материал.

Ученые из Института химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси разработали дешевый относительно аналогов материал для использования в 3D-принтерах.

Об этом сообщил директор учреждения и академик НАН Владимир Агабеков. В состав новинки входит полипропилен, полиэтилен и полиэтилентерефталат — все это производится в Беларуси, на предприятиях Могилева и Новополоцка, пишет onliner.by.

Заведующая лабораторией Института химии новых материалов НАН Беларуси Надежда Иванова сообщила, что материал получился дешевле аналогов благодаря использованию отечественных компонентов вместо зарубежных составляющих. В 2015 году лаборатория заключила договор с Инновационным фондом Национальной академии наук, и разработка пошла полным ходом, а в текущем году проект довели до финальной стадии.

— Пока трудно сказать, для создания каких предметов будет применяться этот материал — нужно тестирование. О массовом использовании пока говорить рано, но это возможно, — отметила ученый.