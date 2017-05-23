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Видеофакт: Космический гол с центра поля, забитый в белорусском чемпионате

  • 23.05.2017, 17:21
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Фото: sportnaviny.com

Гол был забит из стандартного положения.

Несколько недель назад мы узнали о том, как во второй лиге чемпионата Беларуси забивают пяткой с 15 метров, пишет «Трибуна».




На минувших выходных автор гола из ролика опять красиво отличился. На 29-й минуте матча «Спутник» – «Виктория»  Николай Гуринович забил уже со штрафного. Таким образом «Виктория» открыла счет в матче.

Во второй тайме «Спутник» поднажал и к 83-й минуте хозяева вели 2:1. Положении «Виктории» осложнялось удалением и, казалось, поражения им не избежать. Однако «Виктории» снова на выручку пришло стандартное положение. Давненько мы таких «дальнобоев» не видели. Космос!

Матч завершился со счетом 2:2.


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