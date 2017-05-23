Fitch: В 2017 году роста банковского кредитования в Беларуси не будет 23.05.2017, 17:21

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Cкажется сокращение экономики и ухудшение качества активов банка.

Рейтинговое агентство Fitch не ожидает роста банковского кредитования в Беларуси в 2017 году. По оценке экспертов оно останется на уровне прошлого года. На объемы кредитования будет влиять сокращение национальной экономики, ухудшение качества активов банков. Ранее новое кредитование в банковском секторе снизилось на 4,6% в 2015 г. и на 7,9% в 2016 г, пишет belmarket.by.

Директивное и субсидируемое кредитование приоритетных секторов экономики сокращается.

Корпоративное кредитование останется ограниченным ввиду в целом высокого уровня задолженности у заемщиков. В то же время правительство озабочено расчисткой балансов госбанков для поддержки их капитала и прибыльности.