Ильдар Дадин награжден премией Фонда Бориса Немцова

Ильдар Дадин награжден премией Фонда Бориса Немцова1
- 23.05.2017, 17:35
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Активист награжден за смелось в отстаивании демократических ценностей.
Гражданский активист Ильдар Дадин стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за 2017 год.
Как сообщил председатель организации Владимир Кара-Мурза-младший, Дадин награжден за смелось в отстаивании демократических ценностей.
Церемония вручения премии состоится 12 июня в Бонне (Германия), передает «Радио Свобода».
В 2016 году награда фонда Немцова досталась члену партии «Яблоко» Льву Шлосбергу.
Напомним, Ильдар Дадин стал первым, кого осудили в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.
1 ноября прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии в Сегеже, где он отбывал наказание, однако проверка не выявила нарушений прав осужденного. Приговор активисту был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.