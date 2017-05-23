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Ильдар Дадин награжден премией Фонда Бориса Немцова

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  • 23.05.2017, 17:35
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Ильдар Дадин

Активист награжден за смелось в отстаивании демократических ценностей.

Гражданский активист Ильдар Дадин стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за 2017 год.

Как сообщил председатель организации Владимир Кара-Мурза-младший, Дадин награжден за смелось в отстаивании демократических ценностей.

Церемония вручения премии состоится 12 июня в Бонне (Германия), передает «Радио Свобода».

В 2016 году награда фонда Немцова досталась члену партии «Яблоко» Льву Шлосбергу.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым, кого осудили в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

1 ноября прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии в Сегеже, где он отбывал наказание, однако проверка не выявила нарушений прав осужденного. Приговор активисту был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.


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