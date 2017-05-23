Украина имеет больше шансов на успех, чем Россия Богдан Яременко

23.05.2017, 17:40

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Богдан Яременко

Оккупация Крыма выявила самые слабые характеристики Российской Федерации.

На самом деле наибольшей проблемой Украины на пути возвращения суверенитета над Крымом является отсутствие в Украине четко сформулированной политической воли и запроса для решения этой задачи. За три года оккупации украинскими властями не создано концепции или стратегии, и как следствие – структур для реализации этой задачи. Территория Автономной Республики Крым законодательно признана временно оккупированной территорией. Вместе с тем, ни в одном законодательном акте Украины не определены задачи деоккупации или восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Поэтому не стоит удивляться, что действия украинской власти в течение этого периода были нескоординированными и бессистемными. Интерес со стороны различных государственных институтов к теме возврата временно оккупированных территорий только начинает проявляться, а подходы варьируются от отдельных проектов реинтеграции без обсуждения путей деоккупации до обычного реагирования на текущие события или потребности.

Одним из последствий такой ситуации является то, что подавляющее большинство украинцев хоть и убеждены, что по праву Крым является и должен быть украинским, не имеют уверенности в том, что цель его возвращения достижима.

Мы понимаем, что при нынешних обстоятельствах утверждение "Крым мы вернем" кому-то может показаться слишком бравурным, категоричным, безапелляционным. Но для нас, коллектива "Майдана иностранных дел", этот вывод хорошо аргументирован и подкреплен результатами трех лет упорной системной работы, некоторые из которых приведены в представленном докладе.

Прежде всего, оккупация Крыма выявила самые слабые характеристики нашего врага – Российской Федерации.

Россия массивная, но – слабая. Она не имеет политической системы, которая позволяла бы направлять потенциал народа на развитие и процветание. Россия не имеет политического класса, который реалистично и ответственно анализирует мир вокруг России, способен сформулировать и реализовать прагматическую конструктивную программу развития своего государства и народа. В парадигме примата интересов государства (в России это отождествляется с властью) над интересом гражданина и народа появление в Российской Федерации в ближайшее время подобной программы будет невозможной.

Россия не имеет эффективной экономики и экономической перспективы, крайне плохо управляется, а ситуация значительно ухудшается всепроникающей коррупцией, глубокой системной взаимозависимостью между властью и силовым аппаратом, как основой управленческой вертикали, и организованной преступностью. Отсутствие настоящих общечеловеческих ценностей, которые воспринимались бы как основа для развития подавляющим большинством российского общества, и моральной составляющей в российской политике делает россиян еще более уязвимыми для внешних воздействий и пропаганды, чем другие народы, которые сегодня испытывают на себе работу российской пропаганды. Влияние российской пропаганды на российское общество является всеобъемлющим лишь при условии своей безальтернативности.

Отсутствие эффективной системы управления экономическими, социальными и политическими процессами заставляет фашиствующую клику российского руководства делать ставку на силу и запугивание. Как долго это может работать на внутреннем рынке России, остается вопросом, который нужно тщательно исследовать.

Но внешнеполитические последствия этих подходов уже очевидны и будут становиться все более зримыми и ощутимыми с каждым следующим днем. Часть мира (самая богатая и лучше всего организованная) почувствовала в России угрозу и начала системно готовиться к противодействию и устранению этой угрозы. Другая часть мира, которая смотрела на РФ как на инструмент противодействия Западу, сдерживания глобализма или источник получения поддержки для собственного выживания, уже имеет, а в дальнейшем будет все больше оснований понимать, что Россия – бесперспективная страна в виде одного из центров нового многополярного мира. Россия не выдержит гонку многополярности. Ни со США, ни с ЕС, ни с Китаем.

Территория не является в современном мире основным мерилом успешности. Преимущества, полученные через сверхобеспеченность природными ресурсами, Россия с лихвой компенсирует собственной коррумпированностью и управленческой беспомощностью, негативными демографическими процессами. Аргумент ядерного оружия будет оставаться актуальным для стратегического военного сдерживания, но не для развития и не для увеличения внешней и внутренней привлекательности РФ.

Можно заметить, что описанные здесь проблемы внутренней организации России характерны и для Украины. Это так, но украинское общество, по крайней мере, замечает это и сформировало соответствующий запрос на изменения. Этот запрос далеко не реализован, но тем не менее существует и, надеемся, будет с каждым разом все более ощутимым фактором развития внутренних процессов в Украине. Позиционирование Украины как части западной цивилизации, базирующейся на общечеловеческих ценностях, будет открывать и поддерживать не только перспективы развития, но и возможность получения дополнительных внешних ресурсов для этого. Несмотря на достаточно пессимистичную картину сегодня, Украина, с нашей точки зрения, в стратегическом измерении имеет больше шансов на успех, чем Россия. А следовательно, и на восстановление справедливости и законности – возобновление территориальной целостности Украины.

Как не упустить время? На период развития и накопления ресурсов, достаточных для успешного возвращения и удержания Крыма и других временно оккупированных территорий Украины, у нас есть много "домашней работы".

На международной арене следует существенно активизировать информационную и разъяснительную работу с целью:

максимального использования политического, дипломатического и иного давления со стороны мирового сообщества на РФ ради облегчения условий проживания граждан Украины на временно оккупированной территории;

недопущения признания со стороны международного сообщества факта аннексии Крыма Российской Федерацией;

наращивания санкций против РФ и повышения их эффективности.

В отношениях с РФ Украина должна продолжить проводить политику санкций и ограничений, призванную создать механизмы негативного, а в идеале – разрушительного влияния на экономическую и социальную ситуацию в Крыму и РФ в целом. При этом Украине стоит усиленно работать также над созданием инструментов информационного воздействия на РФ.

Во внутренней политике задачи Украины достаточно полно и четко сформулированы по результатам прошлогодних парламентских слушаний "Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: проблемные вопросы, пути, методы и способы". Кратко – это совершенствование правовой и нормативной базы, создание системы государственных органов управления проблематикой деоккупации и реинтеграции, создания центров подготовки кадров для обеспечения образовательных, научных, административных и других потребностей в деятельности на крымском направлении.

Менее животрепещущей является следующая задача: начать прорабатывать программы и механизмы реинтеграции, которые будут задействованы после деоккупации полуострова. Среди прочего, уже сегодня стоит задуматься над созданием соответствующих финансовых резервов.

Также должна быть разработана комплексная программа поощрения граждан Украины на временно оккупированных территориях поддерживать постоянный контакт с родиной. На территории материковой Украины необходимо создать эффективные механизмы защиты всесторонних интересов украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях (от получения документов до возможности получения образования или медицинской помощи и т.д.).

Конечно, все это не будет иметь никакого смысла, если в течение обозримого периода времени Украина не создаст экономической и военной мощи, достаточной для решения проблемы деоккупации.

Богдан Яроменко, «Майдан иностранных дел»