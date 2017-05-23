Белорусов нет среди пострадавших в Манчестере 4 23.05.2017, 17:47

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Фото: Danny Lawson/PA Images/Getty Images

Посольство Беларуси в Великобритании сообщает об отсутствии среди пострадавших во время теракта в Манчестере граждан Беларуси.

"Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Британии, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет", - говорится в сообщении дипмиссии в twitter.

Напомним, взрыв прогремел у стадиона "Манчестер Арена" в ночь на вторник. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Число жертв теракта составило 22 человека. Еще около 50 получили ранения. Среди погибших есть дети.

Теракт устроил смертник, он погиб на месте происшествия.