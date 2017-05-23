Правозащитники просят поддержать Алексея Желнова 23.05.2017, 18:24

Фото: «Новы час»

Политзаключенный Алексей Желнов, защищая права других, сам стал жертвой милицейского насилия и судебного произвола.

Акцию солидарности и поддержки политзаключенного Алексея Желнова под хештэгом #глыток свабоды начала правозащитная инициатива Форум «Свободу политзаключенным Беларуси», пишет «Новы час».

Алексей Желнов (Милюков), защищая права других, сам стал жертвой милицейского насилия и судебного произвола.

«Давайте попробуем поставить себя на место Алексея, - предлагают организаторы кампании #глыток свабоды. - Представьте себе закрытое помещение размером 1.5 х 3.5 м; тут же койку, умывальник, туалет... И вам здесь суждено находиться определенный промежуток времени, несколько месяцев... одному... совсем одному. И только иногда, маленькие солнечные лучики будут передавать вам тепло из свободы, напоминая, что сейчас весна, все пробуждается, цветет, живет... Где-то там, за пределами ваших 1,5 х 3,5 м. Представили? Алексей уже провел 3 месяца в таких условиях. Когда что-то изменится, неизвестно».

Поделитесь своим глотком свободы! Присылайте Алексею Желнову письма и открытки с любимыми пейзажами и весенними цветами и делайте это не один раз, а до того времени, пока заключенный не обретет свободу.

«Мы не можем, к сожалению, быстро «разбурыць турмы муры», но не составит большого труда для нас поделиться с Алексеем капелькой своей свободы, капелькой весны, передав привет за решетку в виде открытки с очаровательными пейзажами, весенними цветами и чем-то дорогим именно для вас. Поверьте, для него такая, казалось бы, мелочь будет иметь большое значение и большой поддержкой будет знак, что о нем помнят, о нем думают, - призывают правозащитники. - Мы не просим писать больших писем. Просто приобретите в своем городе по открытке с любимыми местами, либо распечатайте на принтере изображение с личным снимком и отправьте Алексею по адресу: и не останавливайтесь, присылайте каждую неделю, пока он не выйдет на свободу. Это не займет много времени, но поможет сделать большое дело. Пусть коллекция открыток станет Алексею нашим подарком в знак солидарности, нашей поддержкой. И выкладываем по возможности, фотографии ваших открыток здесь, в Фейсбуке с хештэгам #глыток свбоды, чтобы родные Алексея: мать и отец - Олег и Женя Желновы, также почувствовали вашу поддержку и солидарность».

Написать письмо Алексею Желнову можно по адресу:

213410, Могилевская обл. г. Горки, ул. Добролюбова, ИК-9, отр.11, Милюкову Алексею Олеговичу.