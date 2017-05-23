Озвучены версии пожара на пивзаводе в Гродно 2 23.05.2017, 18:34

Фото: БелТА

С расположенных в непосредственной близости от места пожара зданий изъяты записи камер наружного видеонаблюдения.

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в здании бывшего пивзавода в Гродно, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

«Проведен тщательный осмотр места происшествия. Изъяты следы и объекты, которые могут способствовать установлению причины пожара. По ним назначено проведение пожарно-технической, судебно-химической и ряда других криминалистических экспертиз. На текущий момент в качестве основных версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог», - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи и сотрудники органов внутренних дел устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего. С расположенных в непосредственной близости от места пожара зданий изъяты записи камер наружного видеонаблюдения. «Запрошены служебная, техническая и иная документация на неэксплуатируемый объект. С учетом отсутствия сторожевой охраны и неограниченного доступа на территорию объекта изучается вопрос правовой регламентации обеспечения его сохранности. Устанавливается размер причиненного материального ущерба. Проводятся иные процессуальные действия», - добавил он.

После проверки будет дана правовая оценка произошедшему. Кроме того, следователи примут меры для устранения причин и условий, способствовавших возникновению пожара в здании, имеющем историко-культурную ценность.

Сообщение о возгорании 21 мая неэксплуатируемого здания пивзавода поступило в Гродненское областное управление МЧС около 16 часов. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади здания (600 кв.м), выгорели помещения третьего этажа. Никто не пострадал. К 18.00 пожарные расчеты потушили огонь.