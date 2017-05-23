Как белоруска бросила все и уехала в Голливуд 23.05.2017, 18:52

Фото: «Онлайнер»

Анастасия Руль призывает не бояться перемен и действовать.

С тех пор как Анастасия решила в первый раз кардинально изменить свою жизнь, прошло всего семь лет. В 2010-м, отучившись два с половиной года в БГУ, Настя осталась в Новом Орлеане. Это было скорее личным решением молодой и влюбленной девушки, чем рациональным выбором. В 2014-м белоруска решилась еще на один поворот: бросила работу и ушла в киноиндустрию. Осенью вы увидите ее в «Геошторме», пишет «Онлайнер».

В мае Настя провела в Беларуси дней десять. За это время она вернула русский разговорный, но от акцента уже не уйти. Кажется, прошло еще слишком мало времени, но «американская белоруска», как называет себя Анастасия Руль, чувствует, что с родиной ее связывают лишь крепкие семейные нити.

— Мне было 19 лет, когда я переехала в Новый Орлеан. До этого много путешествовала, увлекалась языком, театральными кружками. Никакой специальной базы у меня не было. Родители живут в Новогрудке и сейчас, мама работает учителем, папа — водителем. Но когда я уезжала в Минск, то сразу как-то осознанно отстранилась, хотела независимости.

Я и оставаться-то в США не собиралась, бросая факультет международных отношений. Но так уж вышло… Там я начала идти к тому, что в мире называется американской мечтой.

Чтобы окончить образование (а фактически — начать заново, потому что почти никакие белорусские зачеты с экзаменами не приняли), я пошла учиться в бизнес-школу. Параллельно где-то работала. Не нуждалась, но и лишнего позволить себе не могла.

После учебы устроилась в области здравоохранения: офисная работа с нормальной зарплатой, но конкретным потолком во всем — от дохода до развития. Все было хорошо, даже стала сотрудником года. Но скука!..

«Вы идите — двери найдутся»

Тем временем в Луизиане, где и расположен Новый Орлеан, набирало темп кинодвижение. Штат давал (и продолжает это делать) налоговые преференции киностудиям, поэтому всемирно известные компании приезжали сюда, чтобы снимать. Настя, натура увлекающаяся, оказалась в нужное время в правильном месте.

— Помню, кто-то рассказал о сайте, на котором можно зарегистрироваться, чтобы прийти сняться в массовке — и таким образом попасть в кино. Главной звездой фильма был Кевин Спейси. Вот я и отправилась на съемки. Отсидела весь день в палатке за еду и $100. Попала на экран в виде точки. Результат скучный, но сам процесс меня зацепил.

— $100 за массовку — неплохой заработок?

— Ну… Вообще-то, это ничто. После съемок в «Геошторме» я попала в Гильдию киноактеров — это такой профсоюз, который занимается правами актеров, в том числе следит за минимальным заработком своих членов. Если не ошибаюсь, теперь минимум — это $1000 за день работы. Не считая, конечно, главных ролей — там актеры работают по контрактам.

В общем, так я подсела на кино. Я человек общительный, поэтому скоро у меня стало много знакомых, в том числе в больших компаниях. А сама я хваталась за любую работу и роли на площадке. Я не могу сказать, что все было просто. Для этого нужно быть… likeable (приятным. — Прим.)? Шанс будет всегда. Как только ты поработал на съемках большого фильма и не подвел, тебя уже самого приглашают. Это как снежный ком.

Из офиса я ушла. Да, мне было страшно. Какие-то накопления в банке лежали, но это крохи. Белорусский менталитет во мне кричал, чтобы я сворачивала с рисковой дороги на безопасный путь. Но там были границы, а в кино таких границ нет. С тех пор я ни разу не пожалела и не просидела ни дня без работы над несколькими проектами одновременно.

Сейчас я вижу, что четыре года провела, теряя время. Оказалось, надо лишь сделать шаг — а двери найдутся.

«Мы скучаем по тебе, Анастасия!»

— На первом месте у меня актерская работа. У меня не было никакого образования, но для начала оказалось достаточно характера и желания. Потом можно добрать мастер-классами. Я всегда хожу и чему-то учусь: пение, стрельба, бокс. Особенно тому, что подходит для моего типажа — русской bad ass. Или наоборот, могу сыграть что-то наивное.

Настин список работ долог и одновременно короток для широкой аудитории.

— Один из дорогих фильмов, где я работала, — «Геошторм», который выйдет на экраны этой осенью. Его снимали пару лет назад, и с тех пор многое изменилось, я стала увереннее. Главные роли там сыграли Джерард Батлер, Энди Гарсия и другие известные личности. Моя сценка — роль русской девушки во время катастрофы.

— Обязательно на фоне Кремля?

— Конечно! Хотя снимали это в студии. Остальные работы в основном не доходят: много сериалов, эпизоды. Раньше у меня был акцент, поэтому и роли давали соответствующие. Я нанимала репетитора — теперь могу говорить и с акцентом, и без него. Потому что потом подумала: а зачем мне становиться в один ряд со всеми, если я могу сохранить свою оригинальность?

— Актерство у меня на первом месте, потому что оно безгранично. Когда ты играешь, то возможно все. Если есть пауза, я занимаюсь продюсированием. Это тоже очень интересно — искать сценарий, собирать команду, отвечать за все, а потом везти картину на фестиваль. Мой фильм Mest’ недавно показывали в Беверли-Хиллз. Люди смеялись и плакали там, где мы хотели, — значит, фильм работает. Мы получили хорошую критику.

В фестивальном кино осталось что-то настоящее, для души. Но там нет денег, в отличие от кассовых фильмов про супергероев, катастрофы или романтические истории.

В перерывах между актерством и продюсированием я работаю в большой студии — это то, откуда приходят знакомства и всегда видно что-то новое.

Анастасия перечисляет людей из записной книжки: Махершала Али, Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон.

— Кажется, что у меня простая история? Это потому, что сейчас прошло время. Было тяжело, конечно. Наверное, мне повезло, но мама всегда учила быть отличницей: что бы я ни делала, надо делать это лучшим образом. Где-то добавляется везение. Например, я была дублером Мишель Монахэн в первом сезоне «Настоящего детектива». Хотя это не совсем дублер… Я заменяла ее, стоя перед камерой и светом, пока актриса готовилась. Незаметная работа, но она очень помогла мне в учебе и принесла новые знакомства. Так вот, о везении: я же не очень похожа на Монахэн по типажу. Может, понравилась кому, поэтому меня взяли.

— Как вам звезды?

— С МакКонахи мы работали на площадке «Свободного штата Джонса». У него была главная роль, а я — ассистент Махершалы Али. В «Настоящем детективе» МакКонахи был нелюдим, весь в образе. А в «Джонсе» — нормальный.

Если бы кто-то сказал мне, когда я жила в Беларуси, что смогу общаться с такими ребятами, я бы с ума сошла. Но теперь все это дошло до меня так постепенно и естественно, что желания повизжать рядом и попросить автограф и не возникает. Они тоже люди и хотят общаться как люди, а не как боги. А потом начинаются обычные симпатии: с кем-то интересно, с кем-то совсем нет.

Вообще, я горжусь каждой своей работой и должностью. Со времени съемок в «Геошторме» многое изменилось. Сейчас я пишу три сценария. Один из них — на тему «Чорнай панны Нясвіжа». Главное, что мечты близко. Да, я хочу «Оскар». И как актриса, и как продюсер. Когда работаешь рядом с людьми, для которых он стал реальностью, то и тебе все кажется по плечу.

Когда-то я думала, что весь смысл в деньгах, что они все решают. А потом взгляды меняются, и начинаешь ценить каждый момент просто за то, что он есть. Надо знать, чего ты хочешь, и не бояться. Видите, как получается: когда я работала наемным сотрудником, то всего боялась и мало что имела. А как ушла — вместо страха появились и работа, и достаток. Я не миллионер, но позволить новую машину и домик возле океана уже могу.

Чему нам надо научиться? Быть смелее и бесстрашнее. Не бойтесь перемен. В них очень много мнимых опасностей и гораздо больше хорошего.