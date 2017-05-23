Россельхознадзор обнародовал «черный список» по Беларуси 23.05.2017, 19:26

У Россельхознадзора есть претензии почти к 100 белорусским предприятиям.

Россельхознадзор на своем сайте обнародовал «черный список» белорусских предприятий.

Российское ведомство информирует, что по состоянию на 23 мая 2017 года в Реестре предприятий Таможенного союза зарегистрированы 672 белорусских предприятия. Из этого количества них 34 предприятия имеют ветеринарно-санитарный статус предприятия «усиленный лабораторный контроль», 26 — «предупреждение», 36 — «особые требования».

Временные ограничения на поставки Россельхознадзор ввел на следующие белорусские предприятия:

По производству молочной продукции:

1. ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» (Гомельская область);

2. СООО «Белсыр» (Гомельская область);

3. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал (Минская область);

4. ПУП «Молочный полюс» (Могилевская область);

5. ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» (Витебская область).

По производству мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродукции:

1. ОАО «Птицефабрика «Дружба» (Брестская область);

2. Иванцевичское РАЙПО, филиал Коопзаготпром (Брестская область);

3. УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности» (Брестская область);

4. Дрибинское РАЙПО (Могилевская область);

5. ООО «БилтонгФуд» (Минская область);

6. ООО «ГурманФуд» (Минская область);

7. ООО «Вахавяк Плюс» (Гомельская область);

8. ООО «Витебская бройлерная птицефабрика» (Витебская область);

9. СООО «Георгий и сыновья» (Минская область);

10. Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат» (Гомельская область);

11. ООО "Онэксимпрод" (Могилевская область);

12. ООО «Террамит» (Минская область);

13. Филиал «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс» (Могилевская область);

14. ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» (Гомельская область);

15. ЧУПТП «Мирон» (Брестская область);

16. ОАО «Могилевский мясокомбинат» (Могилевская область).

17. ООО «Камчатская рыба» (Гродненская область);

18. филиал «Столинзаготпромторг» Столинского райпо (Брестская область);

19. ПТУП «Любанский КООППРОМ» (Минская область);

20. ООО «Мясков-МПП» (Могилевская область);

21. ЗАО «Мера Голд» (Гомельская область);

22. СООО «Мясопродукт» ( (Минская область);

23. ООО «Розовый кит» (Минская область);

24. «Мясной двор «Тарасово» (Минская область).

По производству кормов:

1. ООО «Белэкотехника» (Минская область)

2. ООО «Агропродукт»

3. ЧПТУП «Тивайтл» (Гомельская область)

4. ООО «Биоком» (Гродненская область)

5. ЗАО «Экомол Агро» (Витебская область)

Некоторые предприятия имеют право поставок отдельных видов продукции:

1. Волковысское ОАО «Беллакт» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра) (Гродненская область);

2. ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра) (Витебская область);

3. ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга « Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"» (разрешены поставки молочной продукции за исключением сыра, масла, сухого молока и сыворотки сухой молочной) (Могилевская область);

4. ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Брестская область);

5. ОАО «Молодечненский молочной комбинат» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Минская область);

6. ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Гродненская область);

7. ОАО «Пружанский молочный комбинат» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Брестская область);

8. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Минская область);

9. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Минская область);

10. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Копыльский филиал (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Минская область);

11. ОАО «Барановичский молочный комбинат» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Брестская область);

12. КПУП «Мозырские молочные продукты» (разрешены поставки молочной продукции, за исключением продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) (Гомельская область)

13. ОАО «Щучинский маслосырзавод» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) (Гродненская область)

14. Сморгонские молочные продукты филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) (Гродненская область)

15. ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) (Гомельская область)

16. государственное предприятие «Молочный гостинец» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) (Минская область)

17. ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) (Брестская область)

18. ООО «Пинский мясокомбинат» (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) (Брестская область)

19. ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) (Минская область)

20. ЗАО «Экомол Агро» (разрешены поставки продукции на территорию Российской Федерации, за исключением продукции, содержащей ГМ-компоненты, в рамках действия статуса «специальные требования»).

Кроме того, с 6 февраля 2017 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области.