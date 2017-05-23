Белорусский стартап получил $15 миллионов инвестиций 23.05.2017, 19:33

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Сервис PandaDoc основали белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк.

Стартап PandaDoc сумел привлечь инвестиции на 15 миллионов долларов. Соответствующая информация появилась на ресурсе VentureBeat.

Сервис основан белорусами Микитой Микадо и Сергеем Борисюком в 2013 году, за все время работы проект получил инвестиций примерно на $6 миллионов. Весной этого года компания PandaDoc стала резидентом Парка высоких технологий, сообщает «Онлайнер».

Сервис автоматизирует электронный документооборот: он позволяет определять конкретное время подписания бумаг и показывает, сколько времени получатель читал файл перед оставлением цифровой подписи. Проект официально поддерживается сервисами Google Docs и Sheets и работает с системами Base, Zoho и рядом других.