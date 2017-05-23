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Болельщики «Нанси» назвали Черника лучшим игроком сезона

  • 23.05.2017, 19:50
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Фото: Srdjan Stevanovic

Белорусский голкипер продолжит карьеру во Франции.

Болельщики «Нанси» после каждой игры клуба в прошедшем сезоне чемпионата Франции выбирали лучшего игрока поединка. Больше всех, 6 раз, звание MVP встречи получал белорусский голкипер-легионер Сергей Черник.

Об этом сообщает официальный сайт «Нанси» .

Черник продолжит карьеру во французском клубе, несмотря на вылет команды из Лиги 1. Срок его контракта с «Нанси» истекает через два года. После отпуска вратарь должен прибыть в клуб, который 27 июня начнет подготовку к новому сезону.


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