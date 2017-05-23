Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере 3 23.05.2017, 19:58

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Фото: Joel Goodman/LNP

22-летний подозреваемый родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

В совершении взрыва на «Манчестер Арене» в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс, передает ВВС.

«Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем», - сказал Хопкинс.

Ранее об этом сообщали телеканал CBS News и агентство Ассошиэйтед пресс без указания источников информации.

Как сообщает корреспондент ВВС из Манчестера, полиция считает, что Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».