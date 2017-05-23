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В Сети появилась база для поиска предков

  • 23.05.2017, 20:05
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База помогает сделать первые шаги белорусам, которые собираются искать в архивах своих родных.

Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации (БелНИЦЭД) выложил в открытый доступ поисковую систему «Дапаможнік». Она помогает сделать первые шаги людям, которые собираются искать в архивах своих родных, пишет tut.by.

В поисковой системе три графы для поиска — «Паселішчы» (белорусский язык), «Паселішчы» (русский язык) и «Прозвішчы». Первые две позволяют найти информацию о населенном пункте на белорусском и русском языках. Причем в базе нет информации по Минску и областным центрам. «То, что вы живете в столице, не имеет никакого значения для генеалогии, — комментирует кандидат исторических наук Вячеслав Носевич, директор БелНИЦЭД. — Вам важно найти, где жили ваши дедушки и прадедушки. Поэтому мы давали информацию на уровне райцентров и деревень. Их выходцы сейчас населяют города».

Например, мы хотим найти информацию по деревне «Навасёлкі». Если населенных пунктов с таким названием более 12, тогда система просит включить расширенный поиск и выбирать конкретный район. Выбираем Копыльский — только в нем одном деревень под названием Навасёлкі пять. О каждом из них можно узнать, кому они принадлежали в XVIII−XIX веках (например, Радзивиллам), какой имели статус (маёнтак), какой административно-территориальный статус имели уже в советское время (например, принадлежность к сельсовету), а также увидеть эти населенные пункты на карте.

Графа «Прозвішчы» помогает найти фамилии людей с их привязкой к определенному населенному пункту. Как подчеркивает Вячеслав Носевич, учтены фамилии людей, которые воевали либо были репрессированы в 1920-1950-е годы. То есть речь идет о людях, родившихся в конце XIX — начале XX века. По словам историка, самыми пожилыми людьми, которые попали в базу, могут быть личности, родившиеся около 1850 года, которые были репрессированы в 1920-х годах (то есть в пожилом возрасте).

Уточним, что биографий и даже дат жизни и смерти людей пользователи не найдут. Например, когда человек введет в поисковую систему свою собственную фамилию, то узнает, в каких населенных пунктах современной Беларуси жили его однофамильцы. По словам Вячеслава Носевича, это поможет в начале поиска, а все подробности пользователи смогут найти в архивах.

Всего в базе представлено около 300 тысяч записей. «Многие фамилии повторяются в разных населенных пунктах, — говорит Вячеслав Носевич. — Но мы не ставили себе задачу подсчитать число уникальных фамилий».

Уточним, что все фамилии в базе представлены только на белорусском языке. Причина в том, что книги «Память», откуда черпалась информация, создавались именно на белорусском. «Если переводить на русский, можно все перепутать», — объясняет мой собеседник.

Кроме того, если вы знаете точную фамилию, надо писать ее с большой буквы. Если часть фамилии будет написана с маленькой буквы, система будет выдавать варианты фамилий, в которых эта часть присутствует (например, введя «ўтушэнк», можно найти фамилии Еўтушэнка и Яўтушэнка).

«Дапаможнік» — пример чрезвычайно долгосрочного проекта. Работа над ним началась 19 лет назад. В 1998 году был создан Центр электронной документации. Перед учреждением была поставлена задача — обеспечить электронный доступ к архивным ресурсам. По словам Вячесла Носевича, БелНИЦЭД работал над несколькими проектами, связанными с населенными пунктами.

В 1998-2000 годах на сайте «Архивы Беларуси» был создан раздел «Генеалогия». Там присутствовала информация о наличии в белорусских архивах документов, по которым можно восстановить свою родословную. Параллельно с 1998-го по 2007 год шла работа над проектом «Губерния». Сотрудники центра создавали электронный атлас — вводили в базу данных все населенные пункты, которые отражены в справочниках досоветского и советского времени (в 1970-е годы издавались «Слоўнікі назваў населеных пунктаў», созданные исследователем Я. Рапановичем), а затем локализовали исчезнувшие селения по старым картам. Работа над справочником «Административно-территориальное устройство Республики Беларусь (1981−2010 гг.)», изданным в 2012 году, позволила отследить изменения административной принадлежности.

Последние несколько лет сотрудники Центра переводили в электронный вид данные из книг «Память», которые были изданы в каждом из районов Беларуси. В них опубликованы списки жертв сталинских репрессий и участников Второй мировой войны (в том числе погибших).

Последним этапом стало создание собственно поисковой системы, которая позволила соотнести сведения из базы (людей и населенные пункты).

Как подчеркивает Вячеслав Носевич, в дальнейшем в «Дапаможнік» можно будет вносить уточнения и дополнения.


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