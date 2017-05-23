В Минске вырубают деревья, чтобы не закрыть «президентскую» дорогу 6 23.05.2017, 20:15

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Фото: TUT.BY

Жители домов на улице Центральной добились приостановки вырубки деревьев.

Жители домов на улице Центральной в конце прошлой недели были неприятно удивлены: в их дворах началась массовая вырубка деревьев. Оказалось, что убирают деревья, очищая площадку под прокладку теплотрассы. Сегодня в 9 утра люди собрались требовать остановить вырубку. И добились приостановки работ, пишет tut.by.

— Они собираются проводить модернизацию тепломагистрали, которая проходит под дорогой. По проекту дорогу решили не трогать, а проложить новые трубы под зеленой зоной. То есть вырубить 60 лиственных, 43 хвойных, 25 плодовых деревьев плюс кустарники, — говорит местный житель Александр.

Местные жители были возмущены таким желанием сэкономить: вырубить деревья, чтобы потом не перекладывать асфальт.

В «Зеленстрое» Заводского района сначала говорили, что деревья пилят именно потому, что теплотрасса проходит под зеленой зоной. И такое решение было принято при разработке проекта модернизации теплотрассы.

— Мы в этой цепочке конечное звено, мы выиграли тендер на работы и теперь их выполняем. Решение о вырубке деревьев под ремонт теплотрассы принимали во время разработки проекта. Мы приняли это уже как данность, — говорили в «Зеленстрое» Заводского района. И обещали компенсационные посадки.

Эти деревья тоже планируют спилить

Но логика защитников деревьев была жесткая: деревьям по 50 лет — очевидно же, что они растут не над старой теплотрассой.

Сегодня с утра собравшимся подтвердили: да, старая теплотрасса — под дорогой, рубят под новую.

— Это будет новая теплотрасса, не ремонт старой, — подтвердил собравшимся прораб Олег Мозоляко. — Мы просто исполнители, все делаем по проекту и договору.

Прораб объясняет: решение рубить деревья принимал заказчик проекта

После звонка руководству прораб сказал, что в течение получаса к людям приедут представители заказчика проекта — «Минскэнергоспецремонт». Через два с половиной часа выяснилось: приедут к 14.00.

В середине дня представители заказчика приехали-таки на встречу.

— Дорогие мои, на моем балансе числится вот это гнилое хозяйство, которое проходит под этой улицей и идет в сторону МАЗа. Здесь, под дорогой, лежит четыре трубы в бетонном лотке и все это уже давно сгнило, — объяснил Александр Бузо, директор филиала Минскэнерго «Минские тепловые сети». — Теплотрассе этой примерно 40−45 лет, в ней нет ничего живого. Более того, только за эту зиму здесь в асфальт провалилось четыре машины. Эта дорога, как и теплосеть, уже небезопасна. Тепловая трасса себя изжила. В этом году Минскэнерго наконец-то нашло средства, чтобы заменить трассу до зимы.

Дорога эта — № 1, по ней президент ездит на МАЗ. По соседней улице Служба безопасности ездить не дает. Поэтому закрывать эту дорогу на длительное время нельзя. Следовательно, проложить под ней новые трубы не получится.

— Конечно, проще вырубить деревья!, — возмутились люди.

— Не проще, не проще. Вы думаете, что я вредитель? — продолжал Александр Бузо. — Для того, чтобы эксплуатировать теплотрассу, ее надо периодически обслуживать: открывать камеры, залазить внутрь, чистить, менять фильтры и т.д. Это не просто положил трубу и забыл.

— А до этого времени вы как это делали?

— До этого мы ежегодно локально открывали повреждения, латали и закрывали. Потому что денег на новую трассу не было. К вашему сведению, один километр трубы сетевой воды стоит миллион долларов. Деньги огромные. В этом году деньги на замену нашли, надо менять.

— Так почему нельзя положить новую трассу под дорогой, где старая?

— Еще раз объясняю: потому что для этого надо закрыть дорогу на семь месяцев. Администрация Заводского района нам в этом категорически отказала, — пояснил Бузо. — Да и под дорогой сегодня никто уже не прокладывает новые трубы: дороги постоянно посыпают солью, соль идет вниз, попадает на трубы, они ржавеют, рвутся и ремонтировать их придется снова каждый год. Поэтому проектной организацией было принято решение класть трубы под зеленой зоной.

— А вы можете положить новые трубы, если не под дорогой, то хотя бы ближе к дороге, а не в самом центре сквера? Чтобы вырубили только деревья, стоящие у дороги, а остальные оставили? — уточнили жители.

— Такой вариант возможен, — сказал один из авторов проекта. — Скажу, что мы рассматривали разные варианты, когда принимали решение. Чтобы проложить под дорогой, ее придется закрыть на полгода как минимум. Если бы мы закрыли дорогу, вы бы здесь собрались именно по этому поводу.

Через полчаса собрания директор Минских тепловых сетей предложил два варианта решения конфликта: рассмотреть вариант прокладки труб на месте старых, то есть под дорогой, либо сместить прокладку ближе к дороге, чтобы под вырубку попала лишь часть деревьев. Жители домов с вариантами согласились. Но настаивали все же на первом. Заказчик проекта также пообещал, что до принятия решения все работы приостановлены и завтра рубить деревья никто не приедет.

Кстати, вопрос компенсационных посадок с жителями тоже обсудили.

— Я вам обещаю, что высажу вам тут столько деревьев, сколько вы захотите, а не сколько положено по плану, — пообещал жителям Александр Бузо.

А проектировщик предложил местным взять таксационный план и нанести на него конкретные места, где они хотят, чтобы им высадили компенсационные деревья и кусты.

На среду у жителей домов назначена встреча с главой администрации Заводского района. Энергетики пообещали присутствовать на ней и ходатайствовать там о закрытии дороги и прокладке труб под ней.

Под такими коллективными обращениями с требованием не ухудшать экологию этого района и пересмотреть проект подписываются защитники деревьев.