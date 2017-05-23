«ЛНР»: Беларусь покупает у нас уголь 7 23.05.2017, 20:30

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Минэнерго «ЛНР» опровергло слова Семашко.

Кто в Беларуси импортирует уголь из подконтрольного сепаратистам региона?

На прошлой неделе председатель администрации так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил в интервью изданию «Известия», что самопровозглашенная «республика» ведет переговоры с Беларусью о поставках угля.

По словам Плотницкого, возникают сложности с вывозом этого природного ресурса и с оформлением надлежащих сертификатов.

Сегодня в кулуарах Белорусского промышленного форума вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в беседе с журналистами опроверг информацию о покупке угля из «ЛНР». По словам Семашко, правительство Беларуси таких переговоров не ведет.

Тем временем начальник отдела производства и перспективного развития угольной отрасли Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Виктор Ткаченко в интервью «Белсату» заявил:

«Безусловно, Беларусь покупает у нас уголь. Правда, на данный момент финансовых отношений с белорусскими государственными структурами в ЛНР нет. Мы находимся на стадии переговоров с официальным Минском, окончательное решение только принимается. А вот частные фирмы из Беларуси уже неоднократно приобретали в «ЛНР» партии продукции: угля, антрацита».

Объемы поставок и названия частных предприятий Ткаченко отказался назвать, сославшись на коммерческую тайну.

«Да, интересоваться поставками угля из Донбасса могут частные предприятия, малый и средний бизнес. Лидеры промышленности сегодня работают, используя газ, а не уголь, поэтому государству это не очень нужно. Речи о больших объемах, я думаю, нет. Это инициатива индивидуальных предпринимателей», — считает эксперт в энергетической области Татьяна Маненок.

Мы нашли одну из компаний, которая на сайте объявлений предлагает антрацит с пометкой «Происхождение товара: Донбасс». Как написано на официальном сайте ООО «Белкарботранс», предприятие осуществляет поставки угля и антрацита как по Беларуси, так и в Россию, Украину, Молдову, Словакию, страны Балтии и Польшу. За границу идут значительные партии — перевозка осуществляется железной дорогой. Всего же объемы продаж компании за год составляют $ 1-5 млн долларов.

«Последний раз мы закупили антрацит из Донбасса в октябре 2015 году, сразу на целый год. До конца 2016 партия была реализована. Среди основных потребителей — Скидельский сахарный комбинат и сахарный завод в Городее. Они, вероятно, и купили этот антрацит», — рассказал специалист по продаже ООО «Белкарботранс» Сергей Н.

Касательно каменного угля, за прошлый год предприятие поставило 2850 тонн природного ресурса Белорусской железной дороге.

«Да, через биржевые торги нам удалось поставить такое количество Белорусской железной дороге, выиграли соответствующий тендер. Однако это был уже уголь из России, из Хакасии», — сказал специалист.

В этом же году, по словам сотрудника компании, ни уголь, ни антрацит в ЛНР «Белкарботранс» не покупал. Но на белорусском рынке таких компаний более десятка.

Таким образом получается, что на практике мелкие и малоизвестные юридические лица имеют возможность поставлять природные ресурсы крупным государственным структурам.