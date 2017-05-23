Ученые рассказали, от чего зависит уровень интеллекта 5 23.05.2017, 20:45

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Фото: Fotolia/George Dolgikh

Европейские ученые провели исследования и пришли к выводу, что интеллект человека формируется в два этапа.

На первом он зависит от наследственности, на втором — от условий развития. Такие выводы были сделаны после нескольких экспериментов, в которых принимали участие и взрослые, и дети, информирует supreme2.ru.

Ученые определили, что уровень интеллекта определяют целых 40 генов. 11 из них ученые обнаружили методом полногеномного поиска ассоциации. Еще 29 оставшихся генов, отвечающих за интеллект, было найдено с помощью полногемного анализа ассоциаций. Это помогло ученым определить, что на начальной стадии интеллект зависит от врожденных механизмов. То есть он наследуется.

Раньше считалось, что, в основном, это зависит от матери. Но теперь оказалось, что зачатки интеллекта переходит к человеку и от отца. В частности, от последних малыш наследует настроение и инстинкты. От матерей переходят навыки мышления, разговора, памяти и восприятия.