закрыть
23 мая 2017, вторник, 22:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

МАЗ теряет российский рынок

6
  • 23.05.2017, 20:57
  • 7,507

Белорусский производитель опустился на седьмое место на российском рынке грузовиков.

МАЗ по итогам апреля занял седьмое место на российском рынке грузовиков, согласно данным о регистрациях новых автомобилей, опубликованным агентством «Автостат». По итогам первого квартала он упал с третьего на шестое место. Всего в России за апрель было зарегистрировано 276 новых МАЗов, что на 1,8% больше, чем год назад, пишет belmarket.by.

Число регистраций в апреле сократилось по сравнению с мартом этого года, когда на счету МАЗа «Автостат» зафиксировал 304 грузовика. Также остался в прошлом эффект низкой базы. Первый квартал 2016 года был отмечен как наихудший для российского рынка за последние годы.

В целом российский рынок в апреле вырос на 35,7% по сравнению с прошлым годом до 5 903 машин. Его лидером остался КАМАЗ, который в этот раз нарастил продажи на 27,4% до 2 193 машин. На втором месте ГАЗ, потерявший 15%, с 614 автомобилями. На третьем Volvo с 378 регистрациями (+202,4%), далее следуют ISUZU с 350 машинами (+117,4%), Mercedes с 342 (+557,7%) и SCANIA с 292 (+128,1%). Лишь потом в списке лидеров обосновался МАЗ.

Белорусских производитель нарастил продажи на 23,8% до 1 102 машин. Он на четвертом месте, пропустив вперед себя Volvo, которая продала за январь-апрель 1175 машин, или в 3,4 раза больше, чем год назад.

Лидером рынка остался КАМАЗ, увеличивший сбыт на 20,2% до 7 247 машин, на втором месте ГАЗ, потерявший 1,1% сбыта. Его результат за январь-апрель 2 147 автомобилей.

Российский рынок грузовиков в январе-апреле вырос на 33,8% до 19,3 тыс. автомобилей.

Если динамика МАЗа не изменится, то он пропустит вперед в общем «зачете» также Mercedes и SCANIA, на счету которых 1034 и 1088 грузовиков.

Надо отметить, что доля России в структуре экспорта белорусских грузовых автомобилей постепенно начинает снижаться. Производители ищут новые рынки.


Мнение

Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля