МАЗ теряет российский рынок 6 23.05.2017, 20:57

7,507

Белорусский производитель опустился на седьмое место на российском рынке грузовиков.

МАЗ по итогам апреля занял седьмое место на российском рынке грузовиков, согласно данным о регистрациях новых автомобилей, опубликованным агентством «Автостат». По итогам первого квартала он упал с третьего на шестое место. Всего в России за апрель было зарегистрировано 276 новых МАЗов, что на 1,8% больше, чем год назад, пишет belmarket.by.

Число регистраций в апреле сократилось по сравнению с мартом этого года, когда на счету МАЗа «Автостат» зафиксировал 304 грузовика. Также остался в прошлом эффект низкой базы. Первый квартал 2016 года был отмечен как наихудший для российского рынка за последние годы.

В целом российский рынок в апреле вырос на 35,7% по сравнению с прошлым годом до 5 903 машин. Его лидером остался КАМАЗ, который в этот раз нарастил продажи на 27,4% до 2 193 машин. На втором месте ГАЗ, потерявший 15%, с 614 автомобилями. На третьем Volvo с 378 регистрациями (+202,4%), далее следуют ISUZU с 350 машинами (+117,4%), Mercedes с 342 (+557,7%) и SCANIA с 292 (+128,1%). Лишь потом в списке лидеров обосновался МАЗ.

Белорусских производитель нарастил продажи на 23,8% до 1 102 машин. Он на четвертом месте, пропустив вперед себя Volvo, которая продала за январь-апрель 1175 машин, или в 3,4 раза больше, чем год назад.

Лидером рынка остался КАМАЗ, увеличивший сбыт на 20,2% до 7 247 машин, на втором месте ГАЗ, потерявший 1,1% сбыта. Его результат за январь-апрель 2 147 автомобилей.

Российский рынок грузовиков в январе-апреле вырос на 33,8% до 19,3 тыс. автомобилей.

Если динамика МАЗа не изменится, то он пропустит вперед в общем «зачете» также Mercedes и SCANIA, на счету которых 1034 и 1088 грузовиков.

Надо отметить, что доля России в структуре экспорта белорусских грузовых автомобилей постепенно начинает снижаться. Производители ищут новые рынки.